NBA／除了完全不合適之外　湖人和威少之間沒什麼問題

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就拿今天對戰快艇的比賽來說，威少在這一場打出的內容是好的，願意出手底角三分球，雖然投不進；願意無球空切，直接攻擊籃框；願意去防守壓迫，守到體型比自己大的鋒線。末節他和LeBron James同時在場，聯手將一個小陣容帶得很有競爭力，靠攻防轉換打出一波12:2的反擊，直接反超比數。在防守端他連續防下了三波Kawhi Leonard的錯位單打——包括兩次直接的搶斷；進攻端他推快速度，更多掩護和無球跑動，已經做到自己該做的了。
但是快艇延續勇士的經驗，直接縮小防守圈，當「三巨頭」同時在場時，Ivica Zubac會直接放棄對位、進行協防，而威少、Patrick Beverley和Kendrick Nunn並沒有辦法在外線給予對手打擊，三人核計三分球16投1中，湖人團隊三分球45投9中，終場球隊輸了6分。
以整場內容來說，威少已經做到了球隊所要求的，但那並不能改變什麼，因為他就是投不進球，他就是不適合在James及AD身邊打球，這個事實應該不用湖人再花一個賽季來弄明白。
《克里夫蘭老實人報》記者Chris Fedor做出很好的總結：「最近20年來，LeBron的球隊的建隊藍圖，都是圍繞他打造一個有空間和投射能力的陣容。這樣當他展開攻擊時，就能給對方的防守造成「選一瓶毒藥喝」的難題。而湖人現在的態度是：『誰在乎那一套打法在過去有多麼成功呢？我們將要打造一支沒有射手的球隊』。」
湖人現在的投射能力空前的差勁，這讓他們不得不簽下Matt Ryan這名天然的「被錯位機器」，來補足外線火力的不足。而Davis在大傷之後基本上丟掉了自己的投籃技能包，數據專家Kirk Goldsberry分享的數據指出，從2020-21賽季開始至少嘗試了500次跳投的178名球員中，這位明星大前鋒的有效命中率(eFG%)為35.9%——而剩下的177人沒有低於40%的——這無疑讓洛城的陣容問題更加雪上加霜。
威少本季薪水為4706萬美元(約15億1382萬台幣)，他甚至能沒能打出這個價位三分之一的貢獻值，這就是水平不夠，以他的打法到了這個年紀，面臨嚴重的轉型問題是外界早就能預測到的。
上一季Westbrook對於Frank Vogel的體系多有牴觸，沒有積極的嘗試去融入球隊，湖人的失敗要算上一部份原因在他身上。但這一季目前的兩場比賽，無論能力如何，他至少給足了Darvin Ham尊重，盡力去配合球隊，然後做到自己所能做得最好。但結果證明了，當初交易他來是徹頭徹尾的錯誤，威少和湖人不可能產生良好的化學效應，而這責任應該要由湖人管理層去扛。
《The Ringer》近期出了一篇關於費城76人總管Daryl Morey的專欄文章，裡面提到這位數據狂人更相信一個賽季的勝敗取決於團隊中有多少天賦，而非化學效應。但幾季的失敗下來，他對此的態度比較溫和一些了，願意相信一些數據無法量化的東西對於陣容的影響。
當今晚Crypto.com Arena的球迷看到威少兩次飛躍而起、在Leonard眼前搶走高吊球，然後以不輸25歲的速度飛快的推進時，他們會相信這支球隊沒有天賦嗎？
Morey的癲狂至少有數據佐證，而且他憑此做對的事，比做錯的多很多；那Rob Pelinka呢？他又是以什麼看出威少加入湖人這個畸形的陣容能取得成功呢？是他們當初決定打造這個陣容的，相信威少的天賦會比一群合適的綠葉球員更好，相信「三巨頭」的個人能力可以克服一切，但他們失敗了。
湖人終究不得不承認自己在去年夏天犯下的錯誤，也許在感恩節就會是一個時機點。