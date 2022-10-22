游安順被侯孝賢相中出道　37年演藝史首搶金馬影帝

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游安順詮釋這個內心非常複雜的角色，過程一點也不輕鬆：「為了讓阿欽師立體一點，我為他設定了一些人格跟生理上的缺陷，走路還要有點不明顯的跛腳；而且導演相當龜毛，很多個鏡頭都拍了10幾次，但我也不容易被挑戰失敗。」最讓游安順崩潰的是一場心境轉換的哭戲哭了7、8遍，從早上拍到凌晨，怕淚水不夠，一直拚命喝水差點虛脫，導演煉獄般的考驗也逼得游安順大爆發，置之死地而後生，深入刻劃的演技也讓游安順得到金馬入圍的肯定。
游安順在1985年時被楊麗音的老公陳懷恩拍下照片，因而被推薦給侯孝賢導演，侯孝賢還欽點他飾演自傳電影《童年往事》男主角，精湛的演技在當年金馬獎尚無最佳新演員獎的時候，被視為遺珠，游安順也因電影一炮而紅，陸續演出楊德昌、柯一正、萬仁等大導演的作品，可惜出道37年總跟金馬獎失之交臂。
今年入圍名單公布當天，游安順開車時剛好在聽現場直播，聽完男配角名單沒念到自己名字，當下以為又跟金馬擦身而過，怕自己開車太過緊張，在男主角公布入圍前隨即關機，未料，幾分鐘後立刻接到許多祝賀電話打來，讓他非常受寵若驚。游安順表示：「走過過往的谷底，能時隔多年再度重返大銀幕並且飾演男主角，我非常珍惜，這讓我有回到初心的感覺。」《一家子兒咕咕叫》11月18日全台上映。