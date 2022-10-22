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游安順被侯孝賢相中出道　37年演藝史首搶金馬影帝

▲游安順在《一家子兒咕咕叫》拍哭戲，哭到沒眼淚差點崩潰。（圖／台北双喜電影提供）
▲游安順在《一家子兒咕咕叫》拍哭戲，哭到沒眼淚差點崩潰。（圖／台北双喜電影提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-10-22 06:00:00

導演詹京霖《一家子兒咕咕叫》入圍第59屆金馬獎男主角（游安順）、女配角（楊麗音）等13項大獎，挑戰電影最難拍的元素之一「賽鴿」，詹京霖自虧自找麻煩，光是為了鴿子的習性，就得先找好要搭鴿舍的主場景，經過一連串的碰壁之後，找到賽鴿訓練師幫忙一起從「蛋」孵起，還請來贏得3千萬賭金的比利時冠軍鴿亮相，更重要的是，與主角之一編號「043」的鴿子朝夕相處培養感情，現場拍攝也得為了043不斷修改劇本，連游安順、楊麗音都要配合這隻「鴿」老大，因此才能捕捉到難能可貴的畫面。

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▲游安順出道即拍侯孝賢《童年往事》。（圖／台北双喜電影提供）
▲游安順為角色設定生理缺陷。（圖／台北双喜電影提供）
詹京霖導演來到不惑之年開始感到人生迷茫，他觀察到賽鴿本身就是台灣獨特的在地風景，能成功從300多公里遠外海返家的鴿子們無疑是「向死而生」，就像是人在絕地求生一樣，也藉此部電影探討生跟死的議題；導演投射並塑造了因兒子失蹤並且賽鴿失利變得暴躁的阿欽師一角，揮別過往風光，他像是一縷遊魂，明明活著卻像死了一般，對人生沒有追求，日復一日，又因為自尊跟自卑一直把自己跟家人囚在鳥籠裡。

游安順詮釋這個內心非常複雜的角色，過程一點也不輕鬆：「為了讓阿欽師立體一點，我為他設定了一些人格跟生理上的缺陷，走路還要有點不明顯的跛腳；而且導演相當龜毛，很多個鏡頭都拍了10幾次，但我也不容易被挑戰失敗。」最讓游安順崩潰的是一場心境轉換的哭戲哭了7、8遍，從早上拍到凌晨，怕淚水不夠，一直拚命喝水差點虛脫，導演煉獄般的考驗也逼得游安順大爆發，置之死地而後生，深入刻劃的演技也讓游安順得到金馬入圍的肯定。

▲比利時冠軍鴿是《一家子兒咕咕叫》片場的老大。（圖／台北双喜電影提供）
▲比利時冠軍鴿是《一家子兒咕咕叫》片場的老大。（圖／台北双喜電影提供）
游安順在1985年時被楊麗音的老公陳懷恩拍下照片，因而被推薦給侯孝賢導演，侯孝賢還欽點他飾演自傳電影《童年往事》男主角，精湛的演技在當年金馬獎尚無最佳新演員獎的時候，被視為遺珠，游安順也因電影一炮而紅，陸續演出楊德昌、柯一正、萬仁等大導演的作品，可惜出道37年總跟金馬獎失之交臂。

今年入圍名單公布當天，游安順開車時剛好在聽現場直播，聽完男配角名單沒念到自己名字，當下以為又跟金馬擦身而過，怕自己開車太過緊張，在男主角公布入圍前隨即關機，未料，幾分鐘後立刻接到許多祝賀電話打來，讓他非常受寵若驚。游安順表示：「走過過往的谷底，能時隔多年再度重返大銀幕並且飾演男主角，我非常珍惜，這讓我有回到初心的感覺。」《一家子兒咕咕叫》11月18日全台上映。

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