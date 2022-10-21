金鐘57／柯大堡拿生活風格節目主持人　飆罵：不要被看扁

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柯大堡自認平凡人，今天得獎開心一天後，明天還是要面對帳單、思考三餐，但正因為大家都有信仰，才能幫助各位度過每一關，「不管是什麼神，那個微小的力量，真正幫助了在微小角落的我們，我們各自用專業，在節目上呈現那個美好」。
訪問最後，柯大堡想藉由媒體的力量，跟信仰傳統文化的人說「不要被看扁」，他解釋：「因為我們知道公廟文化的美好，傳統文化現在也不需要我們多贅述，這個文化現在於美國、日本都有開參展，這文化面是無庸置疑的，但我們常說為何公廟文化，說到八家將（8+9），都不是用誇獎的口語去說，就跟20年前說你是台客是一樣的意思，就是貶義詞，但現在說台客就是『帥』，因為經歷了轉變，我們現在經歷的，就是8+9的這名詞的突破，我們知道這貶義詞背後的原因，因為我們就在現場，髒亂、打架每天都看到，有人的地方就有老鼠屎，沒人花錢想要被罵的，我花錢搭紅毯迎接神明，沒人會想在這邊鬧事，但是就是有老鼠屎，只能盡量說不要這樣，他們不擅言詞，媒體上沒靠山，只有我們這民俗節目，試著在中間扮起橋梁的角色，到底在堅持什麼？每次廟會都有人罵，我們就盡量用節目去呈現美好，『不要被看扁』是對公廟人說的，不要當老鼠屎。」