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金鐘57／柯大堡拿生活風格節目主持人　飆罵：不要被看扁

▲《寶島神很大》柯大堡拿下「生活風格節目主持人獎」。（圖／NOWnews）
▲《寶島神很大》柯大堡拿下「生活風格節目主持人獎」。（圖／NOWnews）

記者陳雅蘭/台北報導

2022-10-21 20:55:16

第57屆電視金鐘獎「節目類」頒獎典禮今（21日）晚7點在國父紀念館舉行，由曾國城、唐綺陽攜手主持。本屆「生活風格節目獎」由《寶島神很大》拿下、「生活風格節目主持人獎」則頒給同個節目的主持人柯大堡。

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▲本屆「生活風格節目獎」由《寶島神很大》拿下、「生活風格節目主持人獎」則頒給同個節目的主持人柯大堡。（圖／NOWnews）
▲本屆「生活風格節目獎」由《寶島神很大》拿下、「生活風格節目主持人獎」頒給主持人柯大堡。（圖／NOWnews）
《寶島神很大》曾到台灣中央山脈七彩湖出外景，回想當時的苦境，節目團隊其實數度要放棄，柯大堡說：「5年前我走的是金曲獎紅毯，5年後變成金鐘獎，就像人生一樣，走了不對的路也是要繼續往前走，不管是團隊或是我，都經歷了低潮期，我那時候出發時，女兒發高燒3天，但我聯絡不到家人，這節目重頭到尾，每一個人都是用生命、熱忱來完成這件事，誰會接受22小時沒飯吃、出班？重點還沒有錢。」他透露太太沒為此鬧離婚，因為每一個家庭都會度過柴米油鹽醬醋茶的辛苦，自己也在過程努力想辦法來維持關係。

柯大堡自認平凡人，今天得獎開心一天後，明天還是要面對帳單、思考三餐，但正因為大家都有信仰，才能幫助各位度過每一關，「不管是什麼神，那個微小的力量，真正幫助了在微小角落的我們，我們各自用專業，在節目上呈現那個美好」。

訪問最後，柯大堡想藉由媒體的力量，跟信仰傳統文化的人說「不要被看扁」，他解釋：「因為我們知道公廟文化的美好，傳統文化現在也不需要我們多贅述，這個文化現在於美國、日本都有開參展，這文化面是無庸置疑的，但我們常說為何公廟文化，說到八家將（8+9），都不是用誇獎的口語去說，就跟20年前說你是台客是一樣的意思，就是貶義詞，但現在說台客就是『帥』，因為經歷了轉變，我們現在經歷的，就是8+9的這名詞的突破，我們知道這貶義詞背後的原因，因為我們就在現場，髒亂、打架每天都看到，有人的地方就有老鼠屎，沒人花錢想要被罵的，我花錢搭紅毯迎接神明，沒人會想在這邊鬧事，但是就是有老鼠屎，只能盡量說不要這樣，他們不擅言詞，媒體上沒靠山，只有我們這民俗節目，試著在中間扮起橋梁的角色，到底在堅持什麼？每次廟會都有人罵，我們就盡量用節目去呈現美好，『不要被看扁』是對公廟人說的，不要當老鼠屎。」

▲柯大堡。（圖／NOWnews）
▲柯大堡。（圖／NOWnews）

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