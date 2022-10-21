賴清德竹縣參香走訪基層 為周江杰站台造勢

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賴清德表示，周江杰國立大學畢業，擔任過民進黨發言人，是新竹縣年輕一輩非常傑出的人才，對環境保護、教育文化、弱勢民眾的照顧，都相當具備理想性，瞭解整個新竹縣目前的問題在哪裡，他也有心、有方案來解決這些問題，讓周江杰擔任新竹縣縣長，相信他一定可以平衡新竹縣各鄉鎮各區域的發展，也一定會用教育文化的力量，來推升這個城市這個縣來持續發展進步。
周江杰表示，他提出「山前線」的大眾快捷運輸系統，是一個環狀線的構想，以竹北高鐵站作為一個核心，未來要能夠連接新埔、關西、竹北、芎林。透過這個大眾的環狀交通系統，拉近城市與新竹縣內山的距離，才能夠讓新竹縣的未來，是城鄉共好的新新竹。
賴清德在新埔鎮三聖宮致詞時，肯定鎮長候選人彭瑞德對交通的理念，也認同周江杰環狀大眾運輸系統的政見。他表示，整個新竹縣環狀的輕軌，要解決交通的問題，交通非常壅塞，需要有立體的停車場，或著是要推動其他的基礎建設，他在中央都會支持，所以請大家支持新埔鎮長候選人彭瑞德和周江杰，把他賴清德算「新竹縣縣隊」、「新埔鎮鎮隊」的一份子，他一定鼎力支持。
周江杰也在新埔三聖宮說，教育問題在新埔鎮非常重要、亟需改善，1995年新埔鎮民3萬6000人，當時的新埔國中有1500個學生，現在新埔鎮民3萬3000人，現在新埔國中學生人數只剩270人。他參選縣長就是要讓整個新竹縣有均衡發展的機會。新埔鎮人文薈萃，他當選上任後一定會把新埔的學校好好辦好，讓新埔的孩子能夠留在鎮上唸書。