2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

賴清德竹縣參香走訪基層 為周江杰站台造勢

▲副總統賴清德竹縣參香走訪基層，為民進黨新竹縣長候選人周江杰站台造勢。（圖/周江杰團隊提供）
▲副總統賴清德竹縣參香走訪基層，為民進黨新竹縣長候選人周江杰站台造勢。（圖/周江杰團隊提供）

業務處/綜合報導

2022-10-21 21:28:23

副總統賴清德今天下午接連到新竹縣多個宮廟參香，並為民進黨新竹縣長候選人周江杰站台造勢，他表示，周江杰知道新竹縣目前的問題在哪裡，也有心、有方案來解決，請大家讓周江杰當縣長，來推升這個城市的進步。

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德今天下午陸續到竹北天后宮、新埔三聖宮、湖口波羅文三元宮、湖口賴家宗祠參香，並與當地地方人士座談，同時拉抬民進黨在當地候選人的聲勢，他所到之處受到鄉親的熱烈歡迎。

賴清德表示，周江杰國立大學畢業，擔任過民進黨發言人，是新竹縣年輕一輩非常傑出的人才，對環境保護、教育文化、弱勢民眾的照顧，都相當具備理想性，瞭解整個新竹縣目前的問題在哪裡，他也有心、有方案來解決這些問題，讓周江杰擔任新竹縣縣長，相信他一定可以平衡新竹縣各鄉鎮各區域的發展，也一定會用教育文化的力量，來推升這個城市這個縣來持續發展進步。

周江杰表示，他提出「山前線」的大眾快捷運輸系統，是一個環狀線的構想，以竹北高鐵站作為一個核心，未來要能夠連接新埔、關西、竹北、芎林。透過這個大眾的環狀交通系統，拉近城市與新竹縣內山的距離，才能夠讓新竹縣的未來，是城鄉共好的新新竹。

賴清德在新埔鎮三聖宮致詞時，肯定鎮長候選人彭瑞德對交通的理念，也認同周江杰環狀大眾運輸系統的政見。他表示，整個新竹縣環狀的輕軌，要解決交通的問題，交通非常壅塞，需要有立體的停車場，或著是要推動其他的基礎建設，他在中央都會支持，所以請大家支持新埔鎮長候選人彭瑞德和周江杰，把他賴清德算「新竹縣縣隊」、「新埔鎮鎮隊」的一份子，他一定鼎力支持。
周江杰也在新埔三聖宮說，教育問題在新埔鎮非常重要、亟需改善，1995年新埔鎮民3萬6000人，當時的新埔國中有1500個學生，現在新埔鎮民3萬3000人，現在新埔國中學生人數只剩270人。他參選縣長就是要讓整個新竹縣有均衡發展的機會。新埔鎮人文薈萃，他當選上任後一定會把新埔的學校好好辦好，讓新埔的孩子能夠留在鎮上唸書。

撞飛機車！U23球員曾頌恩遭控「不聞不問」　騎士怒提告

金鐘57／陳君天獲特別貢獻獎！心痛罵：台灣文化變免洗筷

啦啦隊子瑜為《玩很大》拉票！比基尼「濕身辣照」瘋傳

藍議員批高雄治安差　綠議員反酸：連國小算術都不會？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀