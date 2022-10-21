金鐘57／撈過界！楊貴媚4影人奪益智及實境節目主持人
第57屆電視金鐘獎「節目類」頒獎典禮今（21日）晚7點在國父紀念館舉行，由曾國城、唐綺陽攜手主持，楊貴媚、施名帥、温貞菱、林柏宏4位電影人驚喜抱走本屆「益智及實境節目主持人獎」，引起全場轟動。
楊貴媚、施名帥、温貞菱、林柏宏以民宿實境節目《阮三个》第三季首次入圍主持人獎就獲獎，楊貴媚一臉不敢置信，開口就大呼：「怎麼會這樣子？」她說《阮三个》是個溫暖的大家庭，傳達人與人之間珍貴的情感，感謝評審及製作、攝影團隊，還有每集的大明星來賓，以及第一、二季的主持人和粉絲，「原來演員的斜槓也能為台灣綜藝節目有貢獻」。
温貞菱表示要把獎金全數捐出，林柏宏同樣感謝讓他加入《阮三个》的大家庭，並特別感謝楊貴媚的提拔、提點和對大家的照顧，直說是 「生命中很大的驚喜」，施明帥則感謝家人。
本屆電視金鐘獎觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播，亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台同步收看。（編輯：楊穎軒）