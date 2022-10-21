曾性侵11少女！南韓淫魔出獄前再挨告 檢：考慮化學閹割
犯下11起未成年性侵案件的南韓變態金根植（김근식），服完15年刑期後，原定於本月17日出獄，但消息傳出卻引起韓國社會恐慌，多個城市陸續爆發大規模示威，且日前又出現第12名受害人指控曾遭到他的毒手，因此法院緊急發布延長居留，南韓檢方更考慮要將他「化學去勢」，以防回歸社會再造成危害。
據外媒報導，金根植在2000年就因性侵案件入獄5年6個月，不料2006年出獄後仍不知悔改，在短時間內以同樣手法再度犯案，被法院處以15年徒刑；而原定於本月17日出獄的他，卻又面臨新的指控，對此，水源地方檢察廳不敢大意，立即聲請將金根植延長拘留。
由於專家指出，戀童癖患者出獄後再犯機率幾乎達到100%，因此檢方不排除對他實施「化學閹割」，對其注射能克制性衝動的藥物，以避免憾事發生，效期最長可達15年。
最新出面的被害人自述，先前在媒體上得知金根植犯罪的訊息後，立刻聯想到自己16年前的經歷，懷疑金男便是加害者，故於2020年12月對他提出告訴；而根據現行判決慣例，此案若屬實，金男恐再面臨7年徒刑，詳細情形仍待法院審理。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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