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曾性侵11少女！南韓淫魔出獄前再挨告　檢：考慮化學閹割

▲南韓變態金根植原定於本月17日出獄，不料卻又出現第12名受害人指控，曾遭到他的毒手。（圖／仁川市警局）
▲南韓變態金根植原定於本月17日出獄，不料卻又出現第12名受害人指控，曾遭到他的毒手。（圖／仁川市警局）

編輯中心/綜合報導

2022-10-21 23:05:04

犯下11起未成年性侵案件的南韓變態金根植（김근식），服完15年刑期後，原定於本月17日出獄，但消息傳出卻引起韓國社會恐慌，多個城市陸續爆發大規模示威，且日前又出現第12名受害人指控曾遭到他的毒手，因此法院緊急發布延長居留，南韓檢方更考慮要將他「化學去勢」，以防回歸社會再造成危害。

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▲檢方不排除對他實施「化學閹割」，對其注射能克制性衝動的藥物，以避免憾事發生。（示意圖／取自Pexels）
▲檢方不排除對他實施「化學閹割」，對其注射能克制性衝動的藥物，以避免憾事發生。（示意圖／取自Pexels）
據外媒報導，金根植在2000年就因性侵案件入獄5年6個月，不料2006年出獄後仍不知悔改，在短時間內以同樣手法再度犯案，被法院處以15年徒刑；而原定於本月17日出獄的他，卻又面臨新的指控，對此，水源地方檢察廳不敢大意，立即聲請將金根植延長拘留。

由於專家指出，戀童癖患者出獄後再犯機率幾乎達到100%，因此檢方不排除對他實施「化學閹割」，對其注射能克制性衝動的藥物，以避免憾事發生，效期最長可達15年。

最新出面的被害人自述，先前在媒體上得知金根植犯罪的訊息後，立刻聯想到自己16年前的經歷，懷疑金男便是加害者，故於2020年12月對他提出告訴；而根據現行判決慣例，此案若屬實，金男恐再面臨7年徒刑，詳細情形仍待法院審理。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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