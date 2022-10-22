雨天吃雞！8大炸雞優惠包：「雞脖子＋甜甜包」限時15元

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天冷不想出門，拿坡里開設「雲端炸雞店」，即起至10月25日前在外送平台可下單「炸雞買1送10」，全台線上門市共有128家，點1公斤腿排桶送10隻原味雞翅，特價449元、約是6.9折。親自到店外帶或內用更划算，10月底前到拿坡里炸雞專賣店，買1公斤腿排桶同樣送10隻原味雞翅，但外帶價只要349元，相當於原價5.3折。
🟡肯德基
冬天少不了溫補的麻油，肯德基今年再度和台酒合作，將自10月25日起限時開賣新品「台酒麻油紙包雞」，還附上台酒紅標料理米酒包，可依個人喜好斟酌添加，再搭配期間限定的麻油風味飯，麻油雞新吃法勢必吸引不少民眾嘗鮮。等不及新品開賣，先吃只到本月底的「救世主套餐」，被網友喻為救世明牌的優惠代碼「22832」，包含紙包雞、2個原味蛋撻、小杯飲料共125元，兩雞兩塔還有飲料只要百元出頭，相當於下殺5.5折。
🟡頂呱呱
即日起至10月31日前推出兩款「萬聖派對組合餐」，在全台門市及兩大外送平台（UberEats、foodpanda）都可下單。包括萬聖節肉肉組129元（原味炸雞1塊＋辣味雞翅1隻＋經典泡菜1盒），以及萬聖節搗蛋組139元（原味炸雞1塊＋呱呱包1入＋經典泡菜1盒），買萬聖節派對組合可享加購價，可用29元買地瓜薯條及阿勇雞塊3入，或是脖子、甜甜包各2入，附餐限加購一次。
🟡麥當勞
麥當勞歡樂送即日起推出3款「萬聖派對餐」，訂餐就免費送哆啦A夢搗蛋百變手提袋，哆啦A夢變身南瓜造型，成為萬聖節最萌的討糖袋，全台限量2.4萬份，送完為止。此外，11月1日前在歡樂送網路訂餐滿350元，加送「11x11小物盒」。
🟡漢堡王
10月霸王省最低5折起，共34組商品促銷。買一送一共有3款漢堡及中杯可樂、薯條、辣薯球；「超值選」最低是脆雞堡49元，「個人超省餐」100元起、「雙人激省餐」150元起，這次還有期間限定4款，燒烤甜醬薯39元、4.4oz燒烤甜醬牛肉堡套餐（含中份辣薯球＋小可）169元。
🟡達美樂
不限平假日、不限早晚、不限大小披薩、不限口味、不限數量，外帶全部一律半價。等於單點外帶一個小披薩178元起、大披薩280元起。每周一、二、六則有外送加碼，外送大披薩、小披薩皆買一送一。
🟡薄多義
10月份壽星獨享，不限當日壽星，加入會員可獲得壽星會員訂位券，提前3天以上電話預訂，可點購「壽星生日派對套餐」（4人1899元）；如果在生日當天前去用餐，選購生日派對套餐再送「雞翅山」，滿幾歲就送幾隻雞翅，每店一天限15組，南港店無提供壽星派對雞翅禮活動。
🟡陽光皇后
10月31日前同步推出壽星優惠送雞翅，必須提前3天以上電話訂位，且需要4位以上成人到店用餐，每人低消一份主餐且滿350元以上，當月壽星就送20隻雞翅，如果是「當天」壽星，滿幾歲就送幾隻雞翅，像是25歲送25隻、100歲送100隻，無上限。