2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

蔡英文4度力挺　鄭運鵬提「高雄經驗」盼桃園進步不回頭

▲鄭運鵬今日成立八德、大溪後援會，鄭文燦也到場力挺。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
▲鄭運鵬今日成立八德、大溪後援會，鄭文燦也到場力挺。（圖／鄭運鵬辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-21 23:23:37

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（21）日晚間舉行八德、大溪後援會成立大會，即使今晚桃園風大雨強，現場仍然擠滿支持者，總統蔡英文、桃園市長鄭文燦也出席力挺。今天抽到新號次3號的鄭運鵬強調，桃園不能走回頭路，回到過去國民黨執政的黑暗時期，他請市民朋友當鄭文燦的靠山，也當鄭運鵬的靠山，共同珍惜這個得來不易的進步。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蔡英文再赴桃園，背書鄭運鵬是好的幹事長，也一定會是好市長。（圖／民進黨提供）
▲蔡英文再赴桃園，背書鄭運鵬是好的幹事長，也一定會是好市長。（圖／民進黨提供）
這是蔡英文近來第4度到桃園助選，蔡英文致詞時表示，鄭運鵬總是用心觀察別人的需要，全心全力幫助別人。鄭運鵬幫助的對象，沒有在分是不是國民、是不是市民，只要需要幫助的人，他一定幫；只要他能力做得到的，他花再多時間，他也一定找方法來幫忙。

蔡英文說，鄭運鵬在立法院擔任民進黨團幹事長，好的幹事長，就是會溝通、會做事，好的幹事長，就會是好的市長。民進黨歷來有好幾個五星級的首長，包含賴清德、陳其邁與潘孟安，他們都做過民進黨黨團的幹事長，而鄭運鵬跟他們一樣，都有幹事長的歷練，未來也會跟他們一樣，施政五星級。「我們一起支持運鵬，讓好的幹事長擔任好的市長」。
 
蔡英文也表示，說到五星級的市長，鄭文燦也是全國有名。過去8年，桃園的改變全台灣都看到了。桃園人的光榮，桃園人五星級的光榮跟五星級的施政，要拜託大家，讓鄭運鵬接棒，一定要延續下去。

▲鄭運鵬今日成立八德、大溪後援會，即使現場下雨，桃園市民仍坐無虛席，熱情相挺。（圖／民進黨提供）
▲鄭運鵬今日成立八德、大溪後援會，即使現場下雨，桃園市民仍坐無虛席，熱情相挺。（圖／民進黨提供）
 
鄭運鵬則說，他和鄭文燦一起承擔、一起突破，然而競選對手張善政和國民黨常把桃園批評得一文不值，將這幾年的進步都視而不見，這樣的做法他感到似曾相識，就像4年前國民黨在高雄的手法一樣，把第一名的高雄說成漏洞百出，用整黨的力量糟蹋高雄，鄭運鵬遺憾地表示，假如看不到一個城市的好，怎麼能傾聽市民聲音？怎麼能帶領城市進步？

「八年前大家做文燦的靠山，現在大家當運鵬的靠山」，鄭運鵬也呼籲，絕對不能讓國民黨用相同的方式，讓桃園走回頭路，過去他在立法院擔任幹事長，就是負責溝通協調不同意見，讓政策得以順利推動，有辦法傾聽各方意見的聲音，才是能聽見市民聲音的好市長。

鄭運鵬表示，桃園不能走回頭路，回到過去國民黨執政時期，包工程、炒地皮、特權橫行、重大工程都做不下去的黑暗過去，他請市民朋友當鄭文燦的靠山，也當鄭運鵬的靠山，共同珍惜這個得來不易的進步，一起票投3號鄭運鵬。

▲鄭運鵬表示，（圖／民進黨提供）
▲鄭運鵬表示，桃園不能走回頭路，回到過去國民黨執政時期，包工程、炒地皮、特權橫行、重大工程都做不下去的黑暗過去。（圖／民進黨提供）
「疼惜鄭文燦，票投鄭運鵬」，鄭文燦強調，肯定8年的進步，請大家票投鄭運鵬，疼惜8年的改變也投鄭運鵬，桃園在進步，不走回頭路。8年前，大家用選票寫下驚嘆號，8年來，桃園也寫下執政驚嘆號，如果沒有他擔任市長，捷運還在測試、鐵路地下化還沒動工，捷運綠線也還沒著落，他這8年來1天當3天用，桃園變成了全台進步最多的城市。

鄭文燦也誇讚鄭運鵬，越來越像市長，會傾聽、會溝通、有能力，賴清德、陳其邁、潘孟安也都當過幹事長，可見鄭運鵬特別不簡單，此外鄭運鵬更是蔡英文任內協助中央與地方溝通、爭取前瞻計畫預算的重要推手。

「投給鄭運鵬就是投給鄭文燦和蔡英文，讓民進黨的好成績不會被翻轉」，鄭文燦強調，8年的好成績不能夠重來，要讓進步繼續延續，就要投給鄭運鵬一票，鄭運鵬這次會接下鄭文燦的棒子，讓桃園加值加乘加分。

蔡英文今日在鄭運鵬、鄭文燦、鄭運鵬競總總幹事黃世杰、立委趙正宇，及地方黨公職等人陪同下上台；蔡英文也為鄭運鵬披上競選背帶，預祝年底大選，帶領桃園隊邁向勝利。儘管現場飄著細雨，現場仍然座無虛席，鄉親們穿雨衣力挺，蔡英文致詞結束後，現場群眾揮舞旗幟，高喊「蔡英文加油」、「鄭文燦加油」、「鄭運鵬凍蒜」，展現團結勝選的氣勢。

▲鄭運鵬今日成立八德、大溪後援會，鄭文燦也到場力挺。（圖／民進黨提供）
▲鄭運鵬今日成立八德、大溪後援會，鄭文燦也到場力挺。（圖／民進黨提供）

張善政誇桃園第一名　鄭運鵬辦：感謝認同民進黨、鄭文燦

赴中壢站台！蔡英文讚如鄭文燦2.0　盼鄭運鵬續運轉桃園

走15分鐘才上台！鄭運鵬感謝鄉親　鄭文燦背書接棒沒問題

專訪／批張善政假道學　鄭運鵬：「大中華思維」不符時代

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀