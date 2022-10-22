金鐘57／楊貴媚開深V「裡頭全空」 沒防護不擔心走光
第57屆電視金鐘獎「節目類」頒獎典禮於昨（21）日晚上7點開始，由曾國城、唐綺陽攜手主持，在晚上10點30分左右落幕。其中以節目《阮三个3》拿下「益智及實境節目主持人獎」的楊貴媚，在紅毯上直接突破尺度，開深V直逼肚臍，而她也在慶功宴時透露，裡頭沒有任何防護措施。
楊貴媚主持《阮三个》從第一季到第三季入圍金鐘獎多次，這次率領溫貞菱、施名帥和林柏宏，終於拿獎獲得評審肯定，4人在台上受寵若驚、落淚發表感言後，在慶功宴上，興奮之情依舊難以掩飾。楊貴媚這次破尺度的禮服令人驚豔，她透露沒有任何防護措施，完全都是靠剪裁來支撐，並稱讚陪在身邊多年的設計師，功力實在名不虛傳，「我因為新冠肺炎後遺症纏身，整個人還是很腫，所以才選擇穿這件，我也不擔心走光。」最後被問到罩杯，她笑而不答，強調：「我不覺得女人一定要大胸部才好看。」此話一出就獲得眾人認同。
溫貞菱23日即將迎來30歲生日，表示生日願望就是施名帥可以做飯給大家吃，眾人也不斷強調施名帥過人的廚藝，楊貴媚表示：「他（施名帥）做的義大利燉飯真的很厲害，米飯實在很Q。」雖然眾人強力推薦，不過施名帥卻坦言自己工作忙之外，本身就很少聚會，「我其實不太出門，也很少人會來我家，加上要端出一桌佳餚，必須2天前就開始備料，要花不少功夫。」