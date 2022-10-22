小S金鐘見到志玲老公AKIRA 對他說：我姐夫具俊曄比較帥
第57屆電視金鐘獎「節目類」頒獎典禮21日圓滿落幕，小S以《熙娣想聊》入圍「綜藝節目主持人獎」，卻以1票之差輸給黃子佼、Lulu（黃路梓茵）主持的《婚禮歌手》，小S表示要找姐夫具俊曄「討拍」，更透露在後台有對「第一代國民姐夫」AKIRA說「我的歐巴比較帥」。
小S沒得獎不灰心，更在慶功宴上安慰《熙娣想聊》搭檔許得瑋、派翠克，她說：「不要喪志，做電視就是這樣子，明年還有《小姐不熙娣》、《熙娣想聊2》，我們還是要充滿熱情跟鬥志。」小S得知輸給黃子佼、Lulu一票，坦言：「說實在，我真的心裡想說會不會聽到我的名字，因為我媽坐在樓上，是我得的話我就可以說『媽我得獎了』，結果是佼佼跟Lulu，真的我內心有一點失望。」
小S也恭喜黃子佼跟Lulu，稱讚黃子佼就算擔任頒獎人，依舊妙語如珠，「Lulu也很棒，她這樣一路走來，給她一個獎也合理，隨後話鋒一轉，笑說：「但我真的很感謝，疫情的狀況下，讓我戴上口罩，不然沒口罩，我真的很怕我的臉會太僵。」更透露未揭獎前，路過黃子佼面前有狠狠瞪他一眼，被對方虧等媒體來再瞪。
AKIRA跟具俊曄都被封為台灣「國民姐夫」，AKIRA今年受邀擔任金鐘頒獎人，台上幽默自稱「我是第一代姐夫」，小S被問到「誰比較帥」時，她不假思索回應：「當然是我的歐巴啊，可是我不得不承認，就是志玲的老公也非常的帥，然後我在後台有跟他一起接受訪問，他非常的紳士，我有跟他講說『我的歐巴還是很帥』，然後他就是笑笑，但我還是有客套跟他講說『但是你也很帥啦』，但我覺得我的愛，無法再分給其他姐夫了，我的歐巴還是No.1。」