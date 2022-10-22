「小S少了點自信」 黃子佼1票險勝金鐘：贏了就是贏了
黃子佼、Lulu以《婚禮歌手》抱走第57屆金鐘綜藝節目主持人獎，1票險勝小S，黃子佼昨（21）日在慶功宴上說：「贏了就是贏了，差0.1分我都是贏，承讓承讓，其實錄《熙娣想聊》觀察下來，我覺得她離開攝影機久了，少了一點自信，這次入圍差1分，代表實力堅強，她起碼復出有自信，對娛樂圈是福氣。」
黃子佼說自己把主持當學問，「碰到素人，我的腦中就浮現瓜哥，需要浮誇時，腦中浮現憲哥，有時候要跩跩的，我就想起城哥，要天馬行空亂放砲，我會想起S，每一個對手我都吸取精華，所以得獎的是我。」這次得獎不僅太太孟耿如哭了，女兒玉米還撐著看他得獎才去睡覺，讓他坐立難安：「好想回家看小孩！」
Lulu入行10年終結7連槓，拿到人生第1座金鐘獎，黃子佼送愛馬仕柏金包當獎勵，Lulu說：「佼哥除了上台把全部時間都留給我，剛剛又傳了柏金包的照片來，獲得人生第1個金鐘獎跟愛馬仕包包很開心。」沒送過老婆柏金包的黃子佼，不怕老婆吃味，他說他咬牙匯美金，買了孟耿如喜歡的藝術家畫作，「耿如的禮物不會輸給Lulu。」
Lulu得獎落淚，她憶當時台下坐著愛她的前輩吳宗憲，搭檔陳漢典發出來自內心深處的尖叫，曾寶儀不顧明天主持金鐘獎，為她留到最後喝采，都是滿滿感動，最感謝的還是黃子佼，「他這麼注重時間的人，只要我心情不好，他願意花2個小時，解開我心中的結，在我身上花錢、花時間，又不能抽成，他卻如此對我，不計回報。」