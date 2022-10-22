劉雨柔深夜落淚！不滿楊皓如諷刺離婚　痛批：傷口上撒鹽

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劉雨柔、楊皓如4年前和解，隨後楊還參加劉雨柔的婚禮，公開獻上祝福，看似已經解開誤會，楊皓如在臉書上表示，這幾年不但受邀參加婚禮還給了紅包，私底下也曾相約聚會、平常見面也嘻嘻哈哈有說有笑，看節目才發現她還是到處在背後一直婊自己，氣得要網友評評理，火力全開地說「清明燒紙錢給她」、「準備好幾個復仇劇本」，更回覆網友留言表示「婚姻幸福方面我現在已經贏她很多」。
劉雨柔隨後在社群平台表示，自己並沒有「在背後婊人」，而是坦蕩說出自己的故事，認為有權利訴說內心感想，是對方放不下，才會反應這麼大，「我已經當過一次受害者，妳要再一次帶風向到我身上，我是也沒差，歡迎妳正面對決」。
剛和老公黃育仁結束6年婚姻，劉雨柔對於楊皓如以婚姻一事嘲諷，不屑地說：「拿別人的婚姻來調侃，不會顯得妳比較高尚，在別人傷口上撒鹽，來逃避自己犯過的錯誤，妳真的都是第一名！包括妳婚姻美滿也第一名。」內心看來十分受傷。
她也認為，上節目主要是聊姐妹淘間的故事，坦言當年這件事害她跟花花關係失和，而不是刻意翻舊帳罵楊皓如，「我沒有找花花幫襯，而是花花從頭到尾沒有原諒過她，她難道沒有立場生氣嗎？」希望外界就事論事，自己只是誠實描述過程，沒有誣賴楊皓如。