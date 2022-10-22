2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

劉雨柔深夜落淚！不滿楊皓如諷刺離婚　痛批：傷口上撒鹽

▲劉雨柔（左）2018年和楊皓如在節目《命運好好玩》解開誤會。（圖／翻攝自《命運好好玩》YouTube）
▲劉雨柔（左）2018年和楊皓如在節目《命運好好玩》解開誤會。（圖／翻攝自《命運好好玩》YouTube）

記者江芷稜/綜合報導

2022-10-22 07:59:372022-10-22 08:10:49

甫離婚的女星劉雨柔，近日在綜藝節目《小姐不熙娣》中爆料，和花花這對姐妹淘曾被一位「心機女」挑撥，網友循線發現，她所指的就是媒體人轉型綜藝咖的楊皓如，兩人還曾在《命運好好玩》談及此事，當場上演大和解，沒想到劉雨柔再次重提往事，讓楊皓如氣到不行，反擊說要燒紙錢給她，還諷刺她婚姻不幸福，劉雨柔昨（21）日深夜貼出一張落淚照，痛批「拿別人的婚姻來調侃，不會顯得妳比較高尚」，疑似與楊皓如撕破臉！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲劉雨柔爆料心機女造謠她勾搭製作人。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）
▲劉雨柔爆料心機女造謠她勾搭製作人。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）
▲小S聽聞劉雨柔爆料的女主角，驚訝表示不知道以後怎麼看她。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）
▲小S聽聞劉雨柔爆料的女主角，驚訝表示不知道以後怎麼看她。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）
劉雨柔、楊皓如4年前和解，隨後楊還參加劉雨柔的婚禮，公開獻上祝福，看似已經解開誤會，楊皓如在臉書上表示，這幾年不但受邀參加婚禮還給了紅包，私底下也曾相約聚會、平常見面也嘻嘻哈哈有說有笑，看節目才發現她還是到處在背後一直婊自己，氣得要網友評評理，火力全開地說「清明燒紙錢給她」、「準備好幾個復仇劇本」，更回覆網友留言表示「婚姻幸福方面我現在已經贏她很多」。

劉雨柔隨後在社群平台表示，自己並沒有「在背後婊人」，而是坦蕩說出自己的故事，認為有權利訴說內心感想，是對方放不下，才會反應這麼大，「我已經當過一次受害者，妳要再一次帶風向到我身上，我是也沒差，歡迎妳正面對決」。

▲劉雨柔深夜落淚，表示自己沒有在背後婊人。（圖／翻攝自劉雨柔FB）
▲劉雨柔深夜落淚，表示自己沒有在背後婊人。（圖／翻攝自劉雨柔FB）
▲劉雨柔認為自己有權利說出自己的故事。（圖／翻攝自劉雨柔IG）
▲劉雨柔認為自己有權利說出自己的故事。（圖／翻攝自劉雨柔IG）
▲楊皓如諷刺劉雨柔婚姻不幸福，氣得她大罵「這就是你的水準」。（圖／翻攝自劉雨柔IG）
▲楊皓如諷刺劉雨柔婚姻不幸福，氣得她大罵「這就是你的水準」。（圖／翻攝自劉雨柔IG）
▲劉雨柔曬出楊皓如說要燒紙錢給她的留言。（圖／翻攝自劉雨柔IG）
▲劉雨柔曬出楊皓如說要燒紙錢給她的留言。（圖／翻攝自劉雨柔IG）
剛和老公黃育仁結束6年婚姻，劉雨柔對於楊皓如以婚姻一事嘲諷，不屑地說：「拿別人的婚姻來調侃，不會顯得妳比較高尚，在別人傷口上撒鹽，來逃避自己犯過的錯誤，妳真的都是第一名！包括妳婚姻美滿也第一名。」內心看來十分受傷。

她也認為，上節目主要是聊姐妹淘間的故事，坦言當年這件事害她跟花花關係失和，而不是刻意翻舊帳罵楊皓如，「我沒有找花花幫襯，而是花花從頭到尾沒有原諒過她，她難道沒有立場生氣嗎？」希望外界就事論事，自己只是誠實描述過程，沒有誣賴楊皓如。


劉雨柔爆料心機女造謠挑撥！小S一聽大驚：以後怎麼看她

假面女星炸喜帖還捅刀！楊皓如怒了：清明燒紙錢給妳

護理系女神「圍裙底下都沒穿」　調酒猛搖害粉絲集體暈船

三上悠亞突扯開上衣！秒洩大片肉色肌膚　3秒片瘋傳

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀