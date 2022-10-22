致詞時間全給Lulu！黃子佼奪金鐘 深夜發文曝得獎心聲
第57屆電視金鐘獎頒獎典禮節目類頒獎典禮，黃子佼與Lulu黃路梓茵以《婚禮歌手》拿下綜藝節目主持人獎，頒獎時刻，黃子佼將致詞時間都留給Lulu，僅在最後笑稱「再次證明生子後真的有厲害」，深夜他才在臉書上以「回味」為題，寫下自己的得獎心情。
黃子佼提到，先前典禮舉辦之前，他已經公開的承諾把致詞時間都給她（LuLu），也說若得獎會送他一個名牌包，不過他也暖心的幫LuLu回應「原諒她第一次得獎忘了要謝謝評審團、忘了要謝謝電視台、忘了製作人與團隊，第一次，哭到斷腸、第一次，嗨到忘我，『那是一種自在純真，也是我最想留住的』」，並且提到「我已經在煩惱包包了」，兩人之間真摯的夥伴情誼，相當令人動容。
黃子佼也在文中謝謝他的經紀人還有妝髮造型司機，以及兩個超嗨助理（特助確診在家），而他自己認為「除了專業獎項肯定，真的最重要的事情是今天要比昨天好，節目意念技巧語彙，現在要比過去進化，觀眾當然各有所好，但優化與否我自省，有沒有進步我自知，焦慮的往往非表象而是內在整合重生」，他說，「小燕姐傳承的風範也要在我手上流傳」。
面對同樣入圍的主持人群，黃子佼說「瓜哥素人互動、憲哥天馬行空娛樂、城哥態度姿態風範、熙娣勇於跳躍話題，都是我偷師的素材，造就一個，黃子佼，致敬各位可敬對手」。
最後他笑稱「之前得獎時娶某前，現在得獎是生子後，俗語智慧不得不信，但不能都靠民俗吧，實力也是該有的呀！」，文末則再次強調「我是電視人」。（編輯：林莞茜）