吳宗憲反駁綜藝人不敬業！暗酸曹瑞原「拿納稅人錢拍戲」
第57屆金鐘獎綜藝節目主持人獎項競爭激烈，綜藝大哥吳宗憲雙料入圍，最後鎩羽而歸，但《綜藝玩很大》獲得「最具人氣綜藝節目獎」，他開心出席慶功宴，表示力促成立人氣獎，今年終於實現，雖然沒有拿主持人獎，節目獲得觀眾喜愛已經非常開心！
過去頒獎典禮挨批過程冗長，導演曹瑞原開砲「綜藝節目都是那幾位」，每次頒獎到最後，綜藝人都走光，台下只剩一半群眾。為求專業細分獎項，今年改為分兩天舉行，吳宗憲駁斥綜藝人不敬業說法，認為戲劇人可能一年只做一部戲，綜藝則是每天日常生活，重視程度當然不同，暗酸曹瑞原「他當然要從頭坐到尾，拿納稅人錢來拍戲的沒有收視率壓力。」
吳宗憲解釋未走紅毯，是因為宴請父親生前的醫療團隊，感謝他們的幫忙，沒想到典禮會第一個就頒發人氣綜藝節目獎，錯失上台機會，開玩笑說收視觀眾最大，下次獎項可以放後面點，也無奈表示：「我們不是冷感，沒得獎痛苦得要命！不要誤會我們。」但不管誰得獎都會為對方高興，當下也給了黃子佼擁抱。
金鐘獎典禮首度改為綜藝、戲劇分家，第一天頒獎依舊超時，吳宗憲仍表態希望明年在同一天舉辦，強調綜藝、戲劇應該互相幫襯，少掉一半人馬，都會生冷一點，建議下午2點就開始舉行，避免超時問題，「把它改回來吧！明年就一次辦好。」