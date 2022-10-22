高中英聽測驗登場　9.8萬人上陣、首開放確診生應試

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天英聽上午場為11點到12點，10點開放量測體溫；下午場為下午2點到3點，1點開放量體溫；考生進入時須出示入場識別證，並攜帶應試有效證件正本，包括身分證、有照片的健保卡、汽機車駕照、身心障礙證明、護照或居留證。考試全程要戴口罩。
大考中心指出，今年英聽考試重大變革為考試時間從45分鐘延長為50分鐘，預備時間從15分鐘縮短為10分鐘，請考生留意，另請考生記得在答題卷上「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名。
受到新冠肺炎疫情影響，以及為了維護考生應試權益，大考中心經中央流行疫情指揮中心與教育部同意，今年首度開放確診（輕症或無症狀）及居家隔離考生在「居護暨隔離考（分）區」應考，並在20個縣市設置考場，和一般考生有所區隔。
大考中心提醒，考試當天為確診（輕症或無症狀）及居家隔離考生，除了要攜帶「入場識別證」及「應試有效證件正本」外，務必攜帶「確診（輕症或無症狀）、居家隔離考生通報單」，並依通報單所示至指定「居護暨隔離考(分)區」試場應試。
確診和居隔考生前往考場，可搭乘防疫計程車，或是同住親友1人接送，車上全程都要戴口罩，且考生要坐在後座、不能飲食，考試結束後立即返回隔離場所。
自主防疫考生可到一般考區應試，但依照指揮中心規定，須快篩檢測陰性才能外出，可搭乘大眾運輸工具，若考前快篩陽性，須儘速與大考中心聯絡、安排試場。