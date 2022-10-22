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高嘉瑜揭「內部民調與蔣萬安伯仲之間」　陳時中：很精確

▲高嘉瑜表示，內部民調顯示陳時中與蔣萬安在伯仲之間，陳時中認為分析精確。（圖／記者黃宣尹攝，2022.10.22）
▲高嘉瑜表示，內部民調顯示陳時中與蔣萬安在伯仲之間，陳時中認為分析精確。（圖／記者黃宣尹攝，2022.10.22）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-22 10:16:132022-10-22 10:25:39

民進黨台北市長參選人陳時中今（22）日上午赴內湖洲尾社區徒步拜票，包含在地立委高嘉瑜、黨籍議員李建昌、江志銘、議員參選人何孟樺等人也都現身同台。被問及高嘉瑜指出，內部民調顯示陳時中與蔣萬安在伯仲之間，陳時中表示，高嘉瑜的分析精確，自己會持續努力，也希望高嘉瑜一起並肩作戰。

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陳時中今日赴內湖洲尾社區徒步拜票，由於競選對手黃珊珊、蔣萬安今日行程也都在港湖，頗有尬場意味，陳時中表示，大家都要盡自己力量去努力，今天跟高嘉瑜、議員、里長參選人合體一起拜託，沒有尬場問題，就是各自候選人各自努力，團結一心。

陳時中也說，自己與團隊拼命努力爭取大家支持，昨天抽到12號，代表要全日服務，也要服務12區，沒有任何1區要放棄，希望得到12區支持，帶著12萬分感謝的心拜託大家。

另外，高嘉瑜日前在節目中表示，從內部民調來看，陳時中與蔣萬安2人其實在伯仲之間，高還說，蔣萬安很幸福，什麼都不用做就等著要當選，大家覺得陳時中比較多話題，相較之下蔣萬安做了什麼都沒人注意到。

對此，陳時中說，高嘉瑜對選舉相當內行、分析相當精確，「我要持續努力，也希望高嘉瑜一起並肩作戰」。

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