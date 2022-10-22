「奈格」颱風最快今天生成！5縣市大雨特報 出門要帶傘
今（22）日受到熱帶性低氣壓（TD26）外圍雲系影響，台灣東北部地區、基隆北海岸及大臺北山區有陣雨，北部、南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，中部地區及澎湖有零星短暫陣雨，金門及馬祖為多雲的天氣，尤其入夜到晚上後，東北部地區尤其宜蘭，將有局部豪雨發生的機率，而中央氣象局早上10點也針對基隆、台北、新北、宜蘭、台東等地發布大雨特報，提醒民眾外出需多加留意。此外，TD26今日下半天也有可能發展為今年第22號颱風「奈格」。
氣象局指出，受熱帶性低氣壓外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今日台東縣的蘭嶼已有豪雨發生，基隆北海岸、宜蘭地區、蘭嶼、綠島及大台北山區並有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲。大雨警戒區域為：基隆北海岸、台北市山區、新北市山區、宜蘭縣、蘭嶼綠島。
天氣風險公司林孝儒指出，「目前TD26約位台灣南南西方海面200多公里處，今天將持續受到北側副熱帶高壓影響，一路往西逐漸進入南海，明後天持續朝越南前進，雖然今下半天後進入南海將不排除有些機會成颱，不過接下來算是逐漸遠離臺灣，因此對我們的影響就不是太大的主因。」且東北季風是今晚至明日才會再較顯著的增強，屆時TD26相對也比較弱，兩者有些錯開，因此不至於完美搭配產生驚人的共伴效應降雨。
不過林孝儒仍提醒，今晚開始至週日是最要注意的時候，預期東北季風將有一波較顯著的增強，而台灣附近水氣因TD26影響仍較多，北、東部除了降雨較連續外，期間亦有機會伴隨較大的雨勢出現，預估累積雨量將可達豪大雨等級，尤其上週末北、東部才剛經歷完一場總雨量破千的事件，近期山林狀況相對不穩定，雖然本次總降雨量遠不及上週末，還是要提醒前往山林或行經山路的朋友務必留意降雨所帶來的風險、注意安全。