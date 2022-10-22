30萬確診者不能投票中央有配套？黃珊珊：現在討論太晚了
新冠肺炎疫情近日在台灣持續維持「高原期」，雖然國境持續解封，不過確診人數每日仍維持接近4萬的數字。而面對2022年九合一選戰投票日越來越近，「確診者能否投票」一事也被外界積極討論。原本中央喊出「確診者不能投票」引發社會反彈後，指揮中心改口稱「會解套」，不過至今卻無提出規範，對此無黨籍台北市長候選人黃珊珊則表示，全台灣幾萬個投開票所，現在還在討論這個問題真的是太晚了。
黃珊珊今（22）日上午出席公開活動，並於會後接受媒體訪問。被問到確診者投票權利問題，黃珊珊表示，疫情如果已經開放國境，變成一個幾乎不太設防的狀態時，結果卻在投票行為上有所設限，這的確是有點奇怪。
「重點在於說，這不是現在才發現的，是早就應該準備的，早就應該有所因應。」黃珊珊說，只剩下一個多月的時間，接下來是要用空間讓確診者近來投票，還是要用時間來區隔確診者與非確診者，這些都不是地方政府可以處理的，一定要中央統一宣布，因此中央一定要盡早做出決定。
「如果你不做這個決定的話，可能會造成民眾確診了不願意通報，他想要投票他就不通報了，會製造更多黑數。」黃珊珊說，政府應該鼓勵人民守法，而不是鼓勵民眾不守法，到底應該要怎麼做，現在就要開始做好決定，到時候的配套作法，下通到全國幾萬個投開票所，不可能再拖時間，「我覺得到現在還在討論這個問題，其實真的是太晚了。」