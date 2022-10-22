嘆蔣萬安「靠基本盤」不用努力 高嘉瑜揭陳時中選得很拚
民進黨立委高嘉瑜日前在節目上表示，從內部民調看來，民進黨台北市長參選人陳時中的民調，與國民黨台北市長參選人蔣萬安在伯仲之間，引發關注。高嘉瑜今（22）日陪同陳時中赴內湖洲尾社區徒步拜票時受訪表示，蔣萬安甚麼努力都不用，靠著藍大於綠就有一定民調，相較之下，陳時中就比較辛苦，除了要掌握基本盤，還要拓展年輕、中間選票，但陳時中非常努力，鐵人行程排滿滿，希望得到選民支持。
高嘉瑜日前在節目中表示，從內部民調來看，陳時中與蔣萬安2人其實在伯仲之間，高還說，蔣萬安很幸福，什麼都不用做就等著要當選，大家覺得陳時中比較多話題，相較之下蔣萬安做了什麼都沒人注意到。
高嘉瑜今日與陳時中拜票時進一步說明指出，陳時中要掌握基本盤，還要拓展年輕跟中間選票，或許因為執政一些包袱，或疫情關係比較辛苦，但他一直非常努力，從早到晚排滿鐵人行程。
至於蔣萬安，高嘉瑜說，蔣過去提出例如預約公車等政見，讓人匪夷所思，但其實大家對於蔣萬安的討論度跟興趣都不高，讓蔣萬安這次選戰很輕鬆，甚麼努力都不用，靠著過去藍大於綠的基礎，在台北市長選戰就有一定民調，而對陳時中來說，當然過去台北市比較艱困，他當然要比較辛苦，才能得到選民支持。
對此，陳時中說，高嘉瑜對選舉相當內行、分析相當精確，自己要持續努力，也希望高嘉瑜一起並肩作戰。