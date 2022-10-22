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遇攔查假意配合！男趁亂丟毒包被識破　北市警喝令秒逮人

▲台北市巫姓男子持毒，遇到員警路檢時假意配合受益，卻趁機將毒品丟包至路旁草叢中，當場被抓包後帶回。（圖／翻攝畫面）
▲台北市巫姓男子持毒，遇到員警路檢時假意配合受益，卻趁機將毒品丟包至路旁草叢中，當場被抓包後帶回。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-10-22 10:52:01

台北市警察局保安警察大隊第一中隊，21日凌晨1時許，在艋舺大道與西藏路口執行「安城專案」路檢勤務，針對轄內治安熱點掃蕩不法，其中一名現巫姓男子駕駛車輛載同莊姓友人經過，神色詭異緊張，員警當即請駕駛進入臨檢站接受檢查，巫男下車假意配合受檢，趁機將藏在身上毒品往道路旁中央分隔島草叢丟棄，旋即遭帶隊中隊長與警戒警力發現，當即大聲喝斥制止，並在草叢中起獲被丟棄的第二級毒品安非他命1小包，當場將渠逮捕上銬；另同車乘客莊男身上，也查獲第一級毒品海洛因1小包及第二級毒品安非他命3小包。全案將2人依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

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▲警方在草叢中查獲被丟棄的第二級毒品安非他命1小包（圖／翻攝畫面）
▲警方在草叢中查獲被丟棄的第二級毒品安非他命1小包（圖／翻攝畫面）
為加強城市治安，台北市警察局本（10）月20日起啟動「安城專案」，根據轄內治安熱點進行大規模封路攔檢，掃蕩不法、強力檢肅黑幫，針對黑幫聚合組織、堂口、營業、賴以維生、依附或圍事及易滋事場所與周邊聯外道路，自10月20日起規劃執行「安城專案」，實施路檢及查緝掃蕩作為。

保安警察大隊呼籲，不法分子勿心存僥倖或試圖挑戰公權力，員警配備警察局新式裝備臂盾執勤，在安城專案首日至21日即查獲毒品案4件、公共危險案2件及竊盜案1件，展現強力檢肅不法決心，以維持社會治安，穩定民心。（編輯：林莞茜）

▲經攔檢，在巫男與同車乘客身上，起獲一級毒品海洛因1小包及二級毒品安非他命毒品3小包（圖／翻攝畫面）
▲經攔檢，在巫男與同車乘客身上，起獲一級毒品海洛因1小包及二級毒品安非他命毒品3小包（圖／翻攝畫面）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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