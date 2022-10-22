2023跨年去哪玩？台人搶訂「海外跨年Top5」：東京非冠軍

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目前從旅客預訂的商品種類可發現，最受歡迎仍為「景點體驗或樂園門票」，其中2018年在曼谷最高地標正式開放的Mahanakhon SkyWalk天空步道便成為許多旅客來曼谷必朝聖的景點之一；或是搭乘觀光遊船在巴黎塞納河上遊覽巴黎鐵塔、羅浮宮、聖母院等巴黎經典場景，感受巴黎的迷人魅力，巴黎迪士尼樂園、首爾樂天世界更是熱門預訂商品之一。
同樣備受關注的商品為「交通票券」，包括訪日必備的JR Pass周遊券、東京24/48/72小時地鐵乘車券、往來韓國仁川和首爾市區的AREX機場快線等；「一日遊」的熱度也在過去一個月快速攀升，顯示越來越多旅客會在規劃旅程中「混搭」一日遊或半日遊，不用自己規劃交通接駁，就能輕鬆遊覽多個近郊路線，例如從紐約出發到尼亞加拉大瀑布、巴黎近郊的世界文化遺產聖米歇爾山、富士山河口湖等，都是台灣旅客偏好的一日遊行程。
海外旅遊快速復甦，2022年ITF台北國際旅展也將於11月4日熱鬧登場，即日起在Klook上預訂旅展門票可享9折優惠僅需180元，Klook獨家再送100元旅遊金。此外，若是沒有出國計畫，平台KKday也為搶攻跨年商機，獨家推出「台北101高空跨年煙火星光夜派對」門票，你登上89樓觀景台高空場域，由內向外欣賞跨年煙火，活動現場還有DJ音樂表演、星光酒吧、深夜食堂、魔術秀與實境解謎遊戲，即日起至11/30早鳥優惠價只要1,800元。