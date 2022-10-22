Lulu熬10年拿金鐘！緋聞男友張瑞夫集氣奏效「該得獎了」
出道逾10年的Lulu（黃路梓茵），打破8度入圍槓龜魔咒，今年終於以《婚禮歌手》獲得綜藝節目主持人獎，收穫各界的祝福，緋聞男友、「萬秀洗衣店」的金孫張瑞夫也在IG為她號召集氣，昨晚得知「好朋友」獲獎，立刻在限時動態恭喜Lulu，關係不言可喻。
Lulu去年被拍到與張瑞夫在淡水牽手出遊，對媒體大方認愛，今年卻改口說自己是單身，稱呼對方只是好朋友，讓人霧裡看花，不過男方仍被拍到夜奔Lulu香閨，戀情疑似地下化。張瑞夫昨（21）日在IG上表示，「今天是個需要集氣的日子」，需要粉絲幫忙，其一是為好朋友奪金鐘獎集氣，其二是觀賞他參與的公視台語台節目《無事坐巴士》，由於兩者時間相近，他鼓勵粉絲開啟多平台，邊看金鐘獎典禮邊看節目，「真心希望今天晚上那個有好結果，該得獎的人就該得獎啦，不要再莫名奇妙，大家一起幫忙一起集氣一下，好朋友大家都得獎」，悄悄為女友加油打氣，Lulu的經紀人也留言愛心符號。
金鐘典禮開播後，他在IG秀出照片，爺爺奶奶觀賞電視節目，當愛孫的忠實觀眾，張瑞夫則是打開電腦關注金鐘獎落誰家，最後Lulu獲獎激動落淚，他第一時間送上祝賀恭喜Lulu，粉絲也留言「好朋友得獎了」，相當關切她的榮耀時刻。