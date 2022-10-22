謝國樑告民調公司卻敗訴　蔡適應：法院認證我民調領先

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蔡適應今（22）日上午回應，台北地方法院的判決，印證了謝國樑知法弄法，還浪費司法資源，謝國樑過去都在司法法制委員會，但是在這件事情上卻意圖興訟，法院就恰恰好打臉謝國樑，也說明蔡適應的民調領先謝國樑沒有問題，謝國樑有錢大家都知道，有錢應該為民謀福利，不應該做一些奇奇怪怪的事情。
蔡適應進一步說，這也代表蔡適應和謝國樑最不一樣的地方，因為自己對於民調都是坦然尊重，作為自己選舉的參考，不像謝國樑一樣，民調領先謝國樑的，謝國樑就不服氣提告，而這次的判決恰恰好透過法院認證，蔡適應的民調是領先謝國樑的。
蔡適應競選總部發言人沈詠珮昨日晚間也表示，尊重司法正義，這也代表法院認證蔡適應民調領先謝國樑，所以請謝國樑不要再笑掉人家大牙，自己領先的民調就喜呵呵，落後的就質疑人家不對，有時間打官司，不如好好檢討自己，把自己的資源拿去做更多對市民有益的事，不要浪費司法資源。
沈詠珮表示，民調本來就是有高有低，結果也只能作為選舉的參考依據，謝國樑竟因一個民調結果輸不起，寧可花大錢打官司，可見他的口袋有多深，心胸有多狹隘，這樣只在乎自己的人，真的適合做基隆市長嗎？市民眼睛是雪亮的，請謝謝國樑不要再鬧了。