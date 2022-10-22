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韓國瑜現身台中助講　韓粉瘋狂麥克風、鞋子都掉了

▲前高雄市長韓國瑜到台中為市議員朱暖英助講，與江啟臣同框。（圖／記者顏幸如攝，2022.10.22）
▲前高雄市長韓國瑜到台中為市議員朱暖英助講，與江啟臣同框。（圖／記者顏幸如攝，2022.10.22）

記者顏幸如／台中報導

2022-10-22 11:53:382022-10-22 11:56:54

前高雄市長韓國瑜今到台中為昔日部屬王秋冬的妻子、市議員朱暖英助講，未與台中市長盧秀燕同框。他指看到朱暖英就想到台北市議員王鴻薇，兩人的先生和他一樣「為了太太的前途，犧牲了自己」。隨即批評綠營民代昨天的記者會「霹哩啪拉把我和盧市長講一頓」，強調歡樂、陽光、正向才是大家想要的民主。台下韓粉為之瘋狂，擠到麥克風、鞋子都掉了。

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韓國瑜一到場便引起在場韓粉瘋狂，眾人高喊「韓市長加油」久久不停。朱暖英的先生是前高雄市勞工局長王秋冬，韓國瑜一上台就說，看到朱暖英就想到王鴻薇和她的先生陶允正，因為一位優質的女性民代背後，一定有偉大的男性。

▲前高雄市勞工局長王秋冬的妻子朱暖英今成立競選總部。（圖／朱暖英提供，2022.10.22）
▲前高雄市勞工局長王秋冬的妻子朱暖英今成立競選總部。（圖／朱暖英提供，2022.10.22）
韓國瑜說，王秋冬與陶允正為了太太從政無後顧之憂，犧牲自己的事業與前途，讓太太一心一意為鄉親打拚，選民投票給一個人、就得到兩人的服務，夫婦倆臉上閃爍陽光開朗與喜悅，為所有鄉親排難解紛。話鋒一轉他說：「邏輯是這樣，將來講到韓國瑜在雲林都在幹什麼，也要說為了太太的前途，犧牲了自己。」

現場笑成一團，韓國瑜接著說，大家都希望台灣政治越來越清明、越來越進入善的循環，但「我今天要到台中，3位立委昨天開記者會霹哩啪拉講了一堆我都不懂，把盧市長講了一堆、也把我講了一頓，我們不要這樣子的政治。」

▲韓國瑜指綠委對他「霹哩啪拉講一頓」，不是人民想看到的政治。（圖／朱暖英提供，2022.10.22）
▲韓國瑜指綠委對他「霹哩啪拉講一頓」，不是人民想看到的政治。（圖／朱暖英提供，2022.10.22）
他說，大家都希望像朱暖英這樣，非常歡樂、陽光、正向，用服務來報答選票，「這才是我們要的民主，才能安居樂業、快樂幸福」。

韓國瑜助講前與國民黨前主席江啟臣同台，他離開時媒體追問，關於綠營立委指盧秀燕和他一樣有總統夢、未來恐成為落跑市長，韓國瑜只說：「謝謝大家，我馬上要趕到台北，晚上還要趕到南部。」因座車遲到，韓國瑜只好先退到朱暖英的服務處等待，短短一分鐘的路程走了5分鐘。當座車終於抵達，韓國瑜還得突破長達10公尺、由媒體和韓粉形成的厚厚人牆，好不容易才能上車，其他人則是擠到麥克風、鞋子都掉了。

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