韓國瑜現身台中助講　韓粉瘋狂麥克風、鞋子都掉了

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韓國瑜說，王秋冬與陶允正為了太太從政無後顧之憂，犧牲自己的事業與前途，讓太太一心一意為鄉親打拚，選民投票給一個人、就得到兩人的服務，夫婦倆臉上閃爍陽光開朗與喜悅，為所有鄉親排難解紛。話鋒一轉他說：「邏輯是這樣，將來講到韓國瑜在雲林都在幹什麼，也要說為了太太的前途，犧牲了自己。」
現場笑成一團，韓國瑜接著說，大家都希望台灣政治越來越清明、越來越進入善的循環，但「我今天要到台中，3位立委昨天開記者會霹哩啪拉講了一堆我都不懂，把盧市長講了一堆、也把我講了一頓，我們不要這樣子的政治。」
他說，大家都希望像朱暖英這樣，非常歡樂、陽光、正向，用服務來報答選票，「這才是我們要的民主，才能安居樂業、快樂幸福」。
韓國瑜助講前與國民黨前主席江啟臣同台，他離開時媒體追問，關於綠營立委指盧秀燕和他一樣有總統夢、未來恐成為落跑市長，韓國瑜只說：「謝謝大家，我馬上要趕到台北，晚上還要趕到南部。」因座車遲到，韓國瑜只好先退到朱暖英的服務處等待，短短一分鐘的路程走了5分鐘。當座車終於抵達，韓國瑜還得突破長達10公尺、由媒體和韓粉形成的厚厚人牆，好不容易才能上車，其他人則是擠到麥克風、鞋子都掉了。