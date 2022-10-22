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特拉斯不孤單！CNN列舉這些人：公眾或政治生命也很短

▲英國首相特拉斯上任40多天即狼狽宣布下台，事實上她9月初就任時並未享受多久的政治蜜月期，便馬上歷經「重重劫難」，任內一片混亂。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國首相特拉斯上任40多天即狼狽宣布下台，事實上她9月初就任時並未享受多久的政治蜜月期，便馬上歷經「重重劫難」，任內一片混亂。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-10-22 12:10:12

英國首相特拉斯（Liz Truss）上任不到2個月就閃電請辭，首相生涯之短，讓她成為全球媒體的討論焦點，甚至遭到無情的嘲弄，說她的保鮮期還比不上萵苣。不過有外媒整理西方歷史上一些公眾或政治生命也很短的人物，認為特拉斯並不孤單。

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根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，特拉斯僅6週的首相生涯並不成功，經濟及市場更加混亂、英鎊兌美元匯率跌至歷史最低點，種種原因，讓外界對她的下台並不意外；儘管特拉斯是英國史上任期最短的首相，但她並不是唯一在高調職位上花費極少時間的公眾人物，如美國第9任總統哈里森（William Henry Harrison）、法國國王路易十九（Louis XIX）等，統治也都是出了名的短。

首先，美國前總統川普（Donald Trump）的助手斯卡拉穆奇（Scaramucci），只擔任白宮通訊主任10天，就於2017年7月離職，原因可能是過於直言不諱，這點即使是在一個經常打破規定的政府來說也不吃香。

▲曾任職白宮通訊主任的斯卡拉穆奇。（圖／美聯社／達志影像）
▲曾任職白宮通訊主任的斯卡拉穆奇。（圖／美聯社／達志影像）
再來，於1841年當上第9任美國總統的哈里森，就職僅31天就因病去世，是首位任內逝世的美國總統，也是任職時間最短的美國總統，有關他的死因至今仍有爭議，一般認為可能是傷寒或肺炎，哈里森之死也短暫引發總統繼任問題的憲政危機。

第3位，是曾任美國陸軍中將、美國國防情報局局長的佛林（Michael Flynn），他在2016年川普競選總統期間擔任他的競選軍事顧問，並且在2016年共和黨全國大會上發表演說。2016年11月18日，川普提名佛林為總統國家安全事務助理（通稱國家安全顧問, National Security Advisor），並於2017年1月20日正式就任；然而，2017年2月中，佛林就因涉嫌在川普就任總統之前，與俄羅斯的外交人員秘密接觸，違反了平民不得接觸外交機密的規例，被迫辭去國家安全事務助理的職位，在任僅24日，是歷來任期最短的美國總統國家安全事務助理。

▲川普國安顧問弗林因與俄國通訊，傳出遭到調查。（圖／達志影像／美聯社）
▲曾任川普國安顧問的弗林，因與俄國通訊遭到調查。（圖／達志影像／美聯社）
接著則是英王亨利八世的第四任妻子，克萊沃的安娜（Anne of Cleves），她與亨利八世的婚姻僅持續半年（1540年1月6日至1540年7月9日），之後並被宣告無效。

至於文中所列「最短命者」，非法國國王路易十九莫屬，他的父親查理十世即位後6年就因暴政不得民心，引發七月革命，於1830年8月2日退位並流亡海外，路易十九名義上繼任為法國國王，卻在短短20分鐘後也簽署放棄王位的協議書；據法國駐美國大使館聲稱，他是金氏世界紀錄迄今在位時間最短的君主。

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