特拉斯不孤單！CNN列舉這些人：公眾或政治生命也很短

我是廣告 請繼續往下閱讀
首先，美國前總統川普（Donald Trump）的助手斯卡拉穆奇（Scaramucci），只擔任白宮通訊主任10天，就於2017年7月離職，原因可能是過於直言不諱，這點即使是在一個經常打破規定的政府來說也不吃香。
再來，於1841年當上第9任美國總統的哈里森，就職僅31天就因病去世，是首位任內逝世的美國總統，也是任職時間最短的美國總統，有關他的死因至今仍有爭議，一般認為可能是傷寒或肺炎，哈里森之死也短暫引發總統繼任問題的憲政危機。
第3位，是曾任美國陸軍中將、美國國防情報局局長的佛林（Michael Flynn），他在2016年川普競選總統期間擔任他的競選軍事顧問，並且在2016年共和黨全國大會上發表演說。2016年11月18日，川普提名佛林為總統國家安全事務助理（通稱國家安全顧問, National Security Advisor），並於2017年1月20日正式就任；然而，2017年2月中，佛林就因涉嫌在川普就任總統之前，與俄羅斯的外交人員秘密接觸，違反了平民不得接觸外交機密的規例，被迫辭去國家安全事務助理的職位，在任僅24日，是歷來任期最短的美國總統國家安全事務助理。
接著則是英王亨利八世的第四任妻子，克萊沃的安娜（Anne of Cleves），她與亨利八世的婚姻僅持續半年（1540年1月6日至1540年7月9日），之後並被宣告無效。
至於文中所列「最短命者」，非法國國王路易十九莫屬，他的父親查理十世即位後6年就因暴政不得民心，引發七月革命，於1830年8月2日退位並流亡海外，路易十九名義上繼任為法國國王，卻在短短20分鐘後也簽署放棄王位的協議書；據法國駐美國大使館聲稱，他是金氏世界紀錄迄今在位時間最短的君主。