海尼根音樂節開跑！開喝免費領風扇　越南機票住宿登入抽

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此外，只要登入星銀幣還有機會抽中眾多加碼好禮，包含由「電音神團」The Chainsmokers老菸槍雙人組領軍的世界級DJ電音盛典之旅，免費提供門票二張及雙人越南機票+住宿-旅遊劵共抽出三名，還有音樂電動摺疊滑板車9名、海尼根星潮烤肉爐25組、KKBOX 儲值序號365天抽30名，只要蒐集越多星銀幣越多中獎機會也越多。
《海尼根星銀幣集點活動》活動辦法
發票上傳期間：即日起至2022/11/07
集幣兌換期間：即日起至2022/11/14
活動方式：於指定通路購買海尼根全系列產品並登錄發票即可獲得星銀幣，達指定數量星銀幣即可抽獎或兌換眾多音樂好禮！（數量有限、贈完為止）
集幣方式：
1、登錄發票：於便利商店、量販店、超市及傳統連鎖超市，每單筆消費發票NT$40元可獲得1枚星銀幣(NT$80元可獲贈2枚…以此類推，四捨五入)。
2、刮刮卡登錄：於其他指定餐飲通路/酒吧購買活動指定商品海尼根Silver星銀啤酒達店家指定數量，即可獲得專屬刮刮卡，每刮刮卡內條碼序號可獲得5枚星銀幣。
若是想要加速星銀幣蒐集，可上海尼根官網投票給4組歌手混音再創的音樂作品，包含「血肉果汁機X DJ Ground」、「Chris Flow X DJ Kaku X DJ King Chain」、「Aden王X Elin X Mr. Skin」、「HUR X G5SH」。除了全新的聽感體驗外，分享給好友即可獲得1枚星銀幣，投票結束後最高票組合的支持者可再加碼獲得10枚星銀幣，等於只要在登入40元發票，就可以兌換12枚的「星銀機能運動毛巾」、「海尼根星銀不鏽鋼杯」。
此外，WAT瓶裝雞尾酒推出「職人之選聯名禮盒」，不再以單一經典雞尾酒做內容的調整，而是開創經典對撞經典的融合，利用兩款經典雞尾酒Manhattan及Martinez，將冷冽琴酒佐以厚實威士忌，透過香艾酒與黑櫻桃的圓潤兩者，更特別加入肖楠木木質調性，偏重的酒感相當適合男性啜飲。業者也特別透露，為迎接年底跨年、聖誕節派對，預計首次推出派對shot組合，在家舉辦狂歡派對也能品嘗到調酒師的專業手藝。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！