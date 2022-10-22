WirForce重磅回歸！電競4大廠祭優惠　美秀集團登台開唱

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Intel將在攤位展出搭載地表最快的桌上型處理器—第13代 Intel Core i9-13900K的電競桌機、玩家們能搶先體驗最新Intel Arc獨立顯卡的遊戲及創作效能。全新第13代Intel Core i9-13900K 處理器，擁有高達24核心和32執行緒，時脈高達5.8GHz。現場將會有多名知名實況主包含Intel品牌大使「阿神」也會到現場與玩家們互動，現場並設置了玩家積分挑戰賽區，總冠軍能把 Intel Core i9-13900K 處理器帶回家！
AMD提供全新Zen 4架構的Ryzen 7000系列桌上型處理器，為遊戲玩家開啟高效能運算的全新時代。Ryzen 7000系列處理器配備高達16核心與32執行緒，採用優化的高效能台積電5奈米製程，在特定遊戲中達到最高35%的效能提升，為WirForce 2022玩家提供最高速的處理器。
Acer旗下電競品牌Predator掠奪者不僅帶來最新規格的產品和技術，更將舉辦「2022 Predator League日本總決賽行前暨宏碁雙11購物節應援記者會」，讓玩家感受日本決賽的氛圍，現場還有打卡禮和精美闖關禮。除雙十一優惠外，憑現場傳單序號至 Acer Store購買輸入即可享加碼優惠，兩者皆可抽東京來回機票！
Logitech G本次以「The future gaming of Logitech G」為主題，設立包括雲遊戲體驗、VR感官體驗、PRO專業級模擬賽車及情境式電腦遊戲設備專區等四大展區，帶領玩家進入沉浸式遊戲體驗，重新定義多元的未來遊戲世界！除了每天邀請知名實況主及戰隊選手站台互動，更將首次在台展出尚未公開販售的全系列新品，不僅提供豐富的互動遊戲，更有價值破百萬的限量贈品。
今年WirForce現場除了超過800位BYOC重裝玩家參與，WirForce也推出音樂表演、舞台節目、熱血競賽3大活動支線，音樂表演包括美秀集團、李芷婷、潮州土狗、Asiaboy禁藥王等歌手輪番上陣；舞台節目則有開幕當天單口喜劇之夜邀請大可愛、微笑丹尼、JIM等喜劇演員，野台表演區更集結多位台灣知名VTuber，爭艷館內設置VTuber Live專區，邀請數十位超人氣當紅虛擬偶像，舉辦一對一粉絲見面會進行交流互動；競賽除了歷久彌新的大胃王比賽、殘酷舞台、Just Dance熱舞大賽等，WirForce今年首度舉行電競椅改裝競賽，第一名可獲得2萬元獎金，以及「我阿嬤都比你會滑」大會成就獎，名留WirForce青史。
WirForce 2022 活動資訊
活動日期：2022 年 11 月03 日（四）～11 月 06 日（日）
活動地點：臺北市花博公園（臺北市中山區玉門街一號，捷運圓山站 1 號出口）
活動門票：一般入場免費參觀