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燕子禿子同框破局！助講遲到盧秀燕3度引用韓國瑜金句

▲盧秀燕表示今天趕了太多場，以致到朱暖英總部時遲到。（圖／盧秀燕競總提供，2022.10.22）
▲盧秀燕表示今天趕了太多場，以致到朱暖英總部時遲到。（圖／盧秀燕競總提供，2022.10.22）

記者顏幸如／台中報導

2022-10-22 13:07:292022-10-22 13:19:52

外界關心韓國瑜為台中市議員朱暖英助選，是否會與國民黨「最強母雞」盧秀燕同台。最後兩人行程相差約半小時，同框宣告破局，但盧秀燕助講時，罕見的提了3次韓國瑜當年競選高雄市長金句「路平燈亮水溝通」。

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綠營批評盧秀燕有如當年韓國瑜的翻版，挾著高人氣站這山望那山，選市長卻作著總統夢。兩人今（22）日上午參加市議員朱暖英的競選總部成立典禮，是否同框備受矚目。

但主辦單位把韓國瑜安排在前國民黨主席江啟臣之後，10點30分即上台，韓國瑜一現身，等候許久的韓粉幾乎暴動瘋狂，即使韓國瑜拖到近11點才離去，原定11點20分上台的盧秀燕卻大遲到，11點40分才到場，韓粉早已離開。

▲盧秀燕上午趕了5場造勢活動，第一站是市議員蘇柏興競選服務處成立。（圖／盧秀燕競總提供，2022.10.22）
▲盧秀燕上午趕了5場造勢活動，第一站是市議員蘇柏興競選服務處成立。（圖／盧秀燕競總提供，2022.10.22）
盧秀燕在國民黨立委與楊瓊櫻、副議長顏莉敏的陪伴下致詞，一開始就說這是今早跑的第5攤，對於晚到很不好意思。她盛讚朱暖英是態度最好、最顧鄉親、人緣最佳的議員，今天有10幾位市府一級主管政務官為她上台助選。

盧秀燕細數朱暖英的問政成績，指南屯是新興重劃區，路都很大條，朱暖英要求每個地方都要「路平燈亮水溝通」，大墩路、黎明路、忠勇路重舖經費要上億元，目前都進行中或已完成。

突然爆出韓國瑜當年的競選金句，是巧合或是刻意？在場者不禁豎起耳朵，果然不到一分鐘，盧秀燕又說自己是媽媽市長、朱暖英是媽媽議員，最了解大家的需要「不只路平燈亮水溝通，南屯的青少年球場還增加3、4個」。助講結尾，她拜託大家也要支持一起站在台上的多位里長們，再次強調：「路平燈亮水溝通，里長們都有貢獻。」

▲盧秀燕趕到朱暖英總部時韓粉已離席，現場仍人氣十足。（圖／盧秀燕競總提供，2022.10.22）
▲盧秀燕趕到朱暖英總部時韓粉已離席，現場仍人氣十足。（圖／盧秀燕競總提供，2022.10.22）
連講3次韓式金句卻不與韓國瑜同台，盧秀燕離開時，媒體追問是否刻意避開韓國瑜？她簡短答：「因為時間的關係，不好意思今天跑太多攤了，謝謝！」

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