燕子禿子同框破局！助講遲到盧秀燕3度引用韓國瑜金句

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但主辦單位把韓國瑜安排在前國民黨主席江啟臣之後，10點30分即上台，韓國瑜一現身，等候許久的韓粉幾乎暴動瘋狂，即使韓國瑜拖到近11點才離去，原定11點20分上台的盧秀燕卻大遲到，11點40分才到場，韓粉早已離開。
盧秀燕在國民黨立委與楊瓊櫻、副議長顏莉敏的陪伴下致詞，一開始就說這是今早跑的第5攤，對於晚到很不好意思。她盛讚朱暖英是態度最好、最顧鄉親、人緣最佳的議員，今天有10幾位市府一級主管政務官為她上台助選。
盧秀燕細數朱暖英的問政成績，指南屯是新興重劃區，路都很大條，朱暖英要求每個地方都要「路平燈亮水溝通」，大墩路、黎明路、忠勇路重舖經費要上億元，目前都進行中或已完成。
突然爆出韓國瑜當年的競選金句，是巧合或是刻意？在場者不禁豎起耳朵，果然不到一分鐘，盧秀燕又說自己是媽媽市長、朱暖英是媽媽議員，最了解大家的需要「不只路平燈亮水溝通，南屯的青少年球場還增加3、4個」。助講結尾，她拜託大家也要支持一起站在台上的多位里長們，再次強調：「路平燈亮水溝通，里長們都有貢獻。」
連講3次韓式金句卻不與韓國瑜同台，盧秀燕離開時，媒體追問是否刻意避開韓國瑜？她簡短答：「因為時間的關係，不好意思今天跑太多攤了，謝謝！」