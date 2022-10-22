明池山莊受困民眾全數下山 台7線49.7K封閉至年底
受到尼莎颱風挾帶雨勢影響，多名員工與民眾受困宜蘭縣明池山莊，今（22）日受困明池山莊的79名民眾與消防、警察等共96人，在上午11點45分皆已接駁下山。交通部公路總局表示，台7線49.7K災點目前上邊坡落石不斷、十分危險，且後續有鋒面來襲，為工程搶修需要，本路段將封閉至12月31日，期間除救災、救護等必要之通行外，其餘人車一律只出不進。
公路總局指出，第一區養護工程處原訂於20日接駁第二批明池山莊民眾下山，但持續的落石阻礙搶災進度，歷經3天努力，終於在今天完成便道搶通，除一工處挺進災區前導車外，並協調熱心民間車隊山水及極地救援27台吉普車、宜蘭消防局特搜大隊原留置明池山莊3台救難車共31車，於上午11點45分接駁79位受困山莊民眾脫困（病患1人已於10點20分由宜蘭特蒐接駁至巴陵由桃園消防局安排救護車後送）。
今天下山民眾後續由新竹區監理所調派的巴士接駁送往板橋和桃園車站，一工處也針對留守山莊的員工及明池派出所員警，進行物資及油料運補作業，共計運補柴油2000公升，汽油60公升，白米100斤。
公路總局表示，台7線49.7K災點目前上邊坡落石不斷、十分危險，且今天以後，持續有鋒面來襲有高度致災風險，為工程搶修需要，本路段將封閉至12月31日，期間除救災、救護等必要之通行外，其餘人車一律只出不進。民眾要查詢北部省道公路路況，可多利用公路總局省道即時路況系統。