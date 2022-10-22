金鐘57／楊謹華、謝盈萱爭首座視后！《茶金》得獎呼聲高

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槓龜6次、始終與金鐘獎無緣的「紀錄保持人」楊謹華，今年再次叩關獎座，在超夯台劇《華燈初上》中飾演「蘇媽媽」，入圍最佳女主角獎，將與同樣入圍的「Rose媽媽」林心如同台競技，使不少劇迷既緊張又期待。
自己打自己 謝盈萱《俗女2》、《四樓的天堂》雙料入圍
「劇場女神」謝盈萱在《俗女養成記2》擔任「非典型女主角」陳嘉玲爆紅，在戲裡展現靈活演技，深受觀眾喜愛。事實上，她在金鐘55就曾憑《俗女養成記》提名戲劇女主角，可惜最終與獎項無緣；此外，她今年也憑《四樓的天堂》入圍最佳女主角項目，雖形成「自己打自己」的局面，但「雙料入圍」也是莫大的榮耀。
16項大獎入圍 「最大贏家」《茶金》呼聲高
金鐘57入圍16項大獎，也是本屆入圍項目最多的戲劇節目《茶金》，幾乎將技術獎項全包，成功締造紀錄。其中，最受矚目的便是「最佳男主角」獎項，皆憑《茶金》入圍的「張福吉」郭子乾、「KK」温昇豪將共同廝殺、同台對打，爭奪男主角獎，也是一大亮點。
《斯卡羅》成遺作 「卓杞篤」查馬克爭視帝
創下公視開台以來的首播收視紀錄、被譽為台灣史詩級作品的《斯卡羅》，在本屆入圍13個獎項。在劇中飾演「卓杞篤」的查馬克．法拉屋樂入圍戲劇節目男主角獎項，不過他已於去年8月病逝，享年42歲，《斯卡羅》也成為他的遺作，讓劇迷難過又心疼；而《斯卡羅》導演日前也坦言「最希望他獲獎，查馬克跟其他演員相比，他讓你看到他本身的靈魂，感受到謙卑與包容，這是很多職業演員做不到的」。
金鐘首例 陳亞蘭「女扮男」加入視帝之爭
以《嘉慶君遊台灣》入圍本屆最佳男主角獎項的陳亞蘭，以歌仔戲「小生」角色獲得提名，將與5位男演員一同角逐獎座，更是創下金鐘獎史上首位以「生理女性身分」和「歌仔戲演員」入圍最佳男主角獎雙項紀錄，也讓本屆視帝之爭增添不一樣的「嬌點」。
第57屆電視金鐘獎於10月21日、22日晚間7時在國立國父紀念館舉行，電視觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播，海外觀眾可透過三立國際台、新加坡STAR HUB、東森美洲台、馬來西亞Unifi TV同步收看；亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信HamiVideo、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台隨時隨地同步收看，還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。