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金鐘57／楊謹華、謝盈萱爭首座視后！《茶金》得獎呼聲高

▲在金鐘57入圍16項大獎的《茶金》得獎呼聲超高，而之前入圍金鐘都槓龜的楊謹華、謝盈萱，在本屆是否能首次敲響金鐘，也是一大看點。（圖／翻攝《華燈初上》、《茶金》、《俗女養成記》臉書）
▲在金鐘57入圍16項大獎的《茶金》得獎呼聲超高，而之前入圍金鐘都槓龜的楊謹華、謝盈萱，在本屆是否能首次敲響金鐘，也是一大看點。（圖／翻攝《華燈初上》、《茶金》、《俗女養成記》臉書）

記者郭佩蓉/綜合報導

2022-10-22 14:02:56

第57屆金鐘獎今年首次將綜藝、戲劇獎項分開頒發，戲劇類將於今（22）日晚間揭曉。近年台劇大爆發，其中「戲劇節目獎」入圍作品各個實力堅強，入圍作品《俗女養成記2》、《茶金》、《逆局》、《斯卡羅》和《華燈初上》的人氣、呼聲都超高，究竟誰能奪下大獎，視帝、視后又將會是誰？千萬別錯過今晚的典禮，《NOWnews今日新聞》也為您整理戲劇類獎項的「5大亮點」。

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▲《斯卡羅》、《逆局》、《華燈初上》、《俗女養成記2》、《茶金》入圍本屆金鐘獎「最佳戲劇節目」。（圖／翻攝《斯卡羅》、《逆局》、《華燈初上》、《俗女養成記2》、《茶金》臉書）
▲《斯卡羅》、《逆局》、《華燈初上》、《俗女養成記2》、《茶金》入圍本屆金鐘獎「最佳戲劇節目」。（圖／翻攝《斯卡羅》、《逆局》、《華燈初上》、《俗女養成記2》、《茶金》臉書）
《華燈》楊謹華、林心如廝殺　「蘇媽媽」能否首次敲響金鐘

槓龜6次、始終與金鐘獎無緣的「紀錄保持人」楊謹華，今年再次叩關獎座，在超夯台劇《華燈初上》中飾演「蘇媽媽」，入圍最佳女主角獎，將與同樣入圍的「Rose媽媽」林心如同台競技，使不少劇迷既緊張又期待。

▲楊謹華以蘇媽媽一角，角逐金鐘獎最佳女主角。（圖／楊謹華臉書）
▲楊謹華以蘇媽媽一角，角逐金鐘獎最佳女主角。（圖／楊謹華臉書）
自己打自己　謝盈萱《俗女2》、《四樓的天堂》雙料入圍

「劇場女神」謝盈萱在《俗女養成記2》擔任「非典型女主角」陳嘉玲爆紅，在戲裡展現靈活演技，深受觀眾喜愛。事實上，她在金鐘55就曾憑《俗女養成記》提名戲劇女主角，可惜最終與獎項無緣；此外，她今年也憑《四樓的天堂》入圍最佳女主角項目，雖形成「自己打自己」的局面，但「雙料入圍」也是莫大的榮耀。

▲謝盈萱憑《俗女養成記2》和《四樓的天堂》雙料入圍金鐘獎。（圖／華視、CATCHPLAY提供）
▲謝盈萱憑《俗女養成記2》和《四樓的天堂》雙料入圍金鐘獎。（圖／華視、CATCHPLAY提供）
16項大獎入圍　「最大贏家」《茶金》呼聲高

金鐘57入圍16項大獎，也是本屆入圍項目最多的戲劇節目《茶金》，幾乎將技術獎項全包，成功締造紀錄。其中，最受矚目的便是「最佳男主角」獎項，皆憑《茶金》入圍的「張福吉」郭子乾、「KK」温昇豪將共同廝殺、同台對打，爭奪男主角獎，也是一大亮點。

▲電視劇《茶金》在金鐘57入圍16項大獎，得獎呼聲超高。（圖／myVideo提供）
▲電視劇《茶金》在金鐘57入圍16項大獎，得獎呼聲超高。（圖／myVideo提供）
《斯卡羅》成遺作　「卓杞篤」查馬克爭視帝

創下公視開台以來的首播收視紀錄、被譽為台灣史詩級作品的《斯卡羅》，在本屆入圍13個獎項。在劇中飾演「卓杞篤」的查馬克．法拉屋樂入圍戲劇節目男主角獎項，不過他已於去年8月病逝，享年42歲，《斯卡羅》也成為他的遺作，讓劇迷難過又心疼；而《斯卡羅》導演日前也坦言「最希望他獲獎，查馬克跟其他演員相比，他讓你看到他本身的靈魂，感受到謙卑與包容，這是很多職業演員做不到的」。

▲查馬克・法拉屋樂在《斯卡羅》飾演「大股頭」卓杞篤。（圖／公視提供）
▲查馬克・法拉屋樂在《斯卡羅》飾演「大股頭」卓杞篤。（圖／公視提供）
金鐘首例　陳亞蘭「女扮男」加入視帝之爭

以《嘉慶君遊台灣》入圍本屆最佳男主角獎項的陳亞蘭，以歌仔戲「小生」角色獲得提名，將與5位男演員一同角逐獎座，更是創下金鐘獎史上首位以「生理女性身分」和「歌仔戲演員」入圍最佳男主角獎雙項紀錄，也讓本屆視帝之爭增添不一樣的「嬌點」。

▲陳亞蘭（右）憑《嘉慶君遊臺灣》入圍金鐘獎最佳男主角獎。（圖／欣湉國際提供）
▲陳亞蘭（右）憑《嘉慶君遊臺灣》入圍金鐘獎最佳男主角獎。（圖／欣湉國際提供）
第57屆電視金鐘獎於10月21日、22日晚間7時在國立國父紀念館舉行，電視觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播，海外觀眾可透過三立國際台、新加坡STAR HUB、東森美洲台、馬來西亞Unifi TV同步收看；亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信HamiVideo、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台隨時隨地同步收看，還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。

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