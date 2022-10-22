台灣籃球名人堂　年逾90歲老國手陳祖烈入選

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首屆名人堂名單出爐後，台灣籃球名人堂協會隨即著手籌劃一場盛大入堂慶典，以表彰他們在台灣籃壇的重要地位，讓年輕一代能夠知悉他們的事蹟，從而效法他們偉大的精神。從訪問當選人本人及家屬，製作特刊及影音特輯，並規劃具有傳承意味的儀式，集合國內籃球界老壯中青少五代同堂，藉此讓社會大眾感恩他們為台灣體壇所做出的貢獻。
除了已故的嚴慶齡、王士選、洪金生、湯銘新將由家屬及代表出席領獎外，四名球員類得獎者中陳祖烈、唐雪舫及荊玲均將親自出席入堂儀式，其中已深居美國的荊玲，特別趕回台灣，令人相當感動。
入堂儀式典禮於24日下午3時舉行，由資深媒體人馮同瑜、現役女籃國手黃鈴娟負責主持工作，不少台灣體育界重要人士也將出席這場盛典。儀式中安排入堂證書頒發外，此外還將進行台灣籃球名人堂精神圖騰進場(向名人致敬)、得獎者事蹟影音介紹以及傳承贈球儀式，現場並備有專刊特輯，一場最尊榮的台灣體育慶典由大家見證。
首屆名人堂入堂人員簡介─
球員類：
●陳祖烈：1933年出生，從1956年開始籃球國手生涯，歷經墨爾本奧運，東京亞運，智利世界盃，第一屆亞洲男籃賽。曾於智利世界盃7場比賽共得141分，票選為十大明星球員之一，另1959年四國五強賽對漢城之役獨得52分，1960年羅馬奧運對奧地利之役獨得51分，均為國際籃壇罕見紀錄。
●王毅軍：1926年出生，當選過七屆國手參加過第二屆世界盃、墨爾本奧運、羅馬奧運、第二、第三屆亞運及第一屆亞洲錦標賽。第二屆世界盃為其代表作8場比賽攻下80分，名列十大射手第五位，獲選為明星球員。
●唐雪舫：1932年出生，籃球生涯參加墨爾本奧運、羅馬奧運、第二、三屆世界盃、二、三屆亞運及第一屆亞洲錦標賽等國際性賽事，1960年代最具知名度的球星之一。
●荊玲(女)：1945年出生，1965年披上中華隊戰袍，參加第一屆亞洲盃女籃錦標賽，球技出眾獲選最佳五人。1968年第二屆亞洲盃女籃錦標賽在台北中華體育館舉行，以168公分的身高及驚人的彈跳，力抗各國長人陣，再度獲選為最佳五人，也是當代唯一連續兩屆獲選為最佳五人的明星，該年並獲致中華民國十大傑出青年的殊榮。
教練類：
●洪金生：1918年出生、2006年辭世。純德女籃創辦人，擔任過第一屆、第二屆亞洲盃中華女子籃球隊教練及第五屆、第六屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽顧問，終其一生秉持著籃球為其生平職志的信念，為台灣女籃奠定了厚實的基礎，並贏得了「女籃教父」的稱謂。
裁判類：
●湯銘新：1928年出生、2013年辭世。1947年就讀上海體專時考取裁判，來台後進入台大任教並成為我國第一批國際裁判，1964擔任東京奧運男籃賽裁判，曾擔任過男、女籃教練，集裁判、教練、行政於一身的台灣籃球重要人物。。
特殊貢獻類：
●王士選：1912年出生、1983年辭世。1936年柏林奧運中華男籃國手，於軍中組訓籃球隊歷時十餘載，率領七虎男籃隊轉戰大江南北捷報頻傳，來台再造高潮，帶動籃運正起的台灣大步向前，退居幕後仍繼續以周末籃賽推動籃運，功在台灣籃壇。
●嚴慶齡：1909年出生、1981年辭世。裕隆集團創辦人，1965年響應政府成立裕隆男籃隊，所有球員比照公司同仁給薪及福利，對其後籃壇照顧球員影響甚鉅，多年後夫人吳舜文再成立台元女籃，均是至今仍在台灣籃壇活躍的球隊。嚴慶齡曾出任亞洲籃協副會長及首屆中華籃協理事長，為台灣籃球培育優秀球員，提倡籃球風氣做出重大貢獻。