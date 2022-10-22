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社會變遷新世代人才怎培養？學者籲：教育舊瓶不能裝新酒

▲黃昆輝教育基金會今（22）日舉辦「舊瓶豈能裝新酒？新世代人才哪裡來？」焦點座談。（圖／黃昆輝教育基金會提供）
▲黃昆輝教育基金會今（22）日舉辦「舊瓶豈能裝新酒？新世代人才哪裡來？」焦點座談。（圖／黃昆輝教育基金會提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-10-22 14:05:38

受到少子化與社會變遷影響，台灣需要什麼樣的人才？又該如何培養？黃昆輝教育基金會今（22）日舉辦「舊瓶豈能裝新酒？新世代人才哪裡來？」焦點座談，多名學者指出，新世代面臨新挑戰，未來需要的人才和現在有很大的不同，教育制度不該「舊瓶裝新酒」，應在社會變遷中，開展新的政策思維和策略行動。

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黃昆輝教育基金會董事長黃昆輝指出，社會變遷是不可抗拒的事實，全球化、科技化、民主化的社會發展趨勢，對人才的能力已有不同的定義和要求，故新世代也面臨全新、且更為艱鉅的挑戰，台灣的教育發展也須致力於人才培育政策的規劃與實施，在教育制度、內容和方法不斷創新，並且力求永續。

他提到，新酒要用新瓶裝，若教育固守舊制，不能在社會變遷中，開展新的政策思維和策略行動，卻仍期待培養新世代的人才，豈不是「舊瓶裝新酒」？新世代因應社會變遷所需的關鍵素養，包括數位素養、民主素養、以及全球素養，建議台灣的教育發展，應加強科技教育、公民教育及國際教育。

總統府資政陳博志以近期政治人物的論文爭議為例，指在職專班用舊的研究所觀念包裝，因而出了問題，事實上，在職專班與普通班學的東西不一樣，各有優、劣勢，不該用同樣的要求、同一種學位證書標示。

台師大教育學系主任方永泉提到，台灣的人口組成正步向少子女化、高齡化，因而導致勞動力減退、學生來源數降低，甚至導致人力素質下降的問題；經濟發展方面，由於步入數位時代，產業結構必須調整轉型，學校教育也面對了學用落差的問題，高學歷不一定造就高就業率，其所學專長若非就業市場所需，反而會形成高失業率。

為解決學用落差問題，方永泉認為，教育端除了必須根據當前社會發展需求釐訂教育發展策略，同時也需洞察、預測未來工作的趨勢發展及技能需求，據以規劃人力資本的開發；新世代人才除了跨域專業技能外，也必須擁有兼具「主動學習」、「自我管理能力」及「心理靭性」的軟實力。

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