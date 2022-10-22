社會變遷新世代人才怎培養？學者籲：教育舊瓶不能裝新酒

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他提到，新酒要用新瓶裝，若教育固守舊制，不能在社會變遷中，開展新的政策思維和策略行動，卻仍期待培養新世代的人才，豈不是「舊瓶裝新酒」？新世代因應社會變遷所需的關鍵素養，包括數位素養、民主素養、以及全球素養，建議台灣的教育發展，應加強科技教育、公民教育及國際教育。
總統府資政陳博志以近期政治人物的論文爭議為例，指在職專班用舊的研究所觀念包裝，因而出了問題，事實上，在職專班與普通班學的東西不一樣，各有優、劣勢，不該用同樣的要求、同一種學位證書標示。
台師大教育學系主任方永泉提到，台灣的人口組成正步向少子女化、高齡化，因而導致勞動力減退、學生來源數降低，甚至導致人力素質下降的問題；經濟發展方面，由於步入數位時代，產業結構必須調整轉型，學校教育也面對了學用落差的問題，高學歷不一定造就高就業率，其所學專長若非就業市場所需，反而會形成高失業率。
為解決學用落差問題，方永泉認為，教育端除了必須根據當前社會發展需求釐訂教育發展策略，同時也需洞察、預測未來工作的趨勢發展及技能需求，據以規劃人力資本的開發；新世代人才除了跨域專業技能外，也必須擁有兼具「主動學習」、「自我管理能力」及「心理靭性」的軟實力。