侯友宜「現聲」為王惠美助陣 朱立倫批綠只會開空頭支票
尋求連任的國民黨籍彰化縣長王惠美今成立競選總部，新北市長侯友宜錄製影片祝福。國民黨主席朱立倫盛讚她是最好的媽媽縣長，和侯友宜一樣，都是腳踏實地不愛做秀的首長，不像對手平常不爭取建設、選舉到了頻開空頭支票；前立法院長王金平說她是布鞋穿最多的縣長，整天為縣政發展奔走，連到台北招商也不換高跟鞋和皮鞋。
王惠美競選總部今（22）日上午成立，造勢大會湧進8千多人，前縣長阮剛猛、卓伯源現身站台，朱立倫、王金平都為她助講，顯見她在國民黨內的好人緣。彰化有不少旅北鄉親住在新北市，侯友宜特別為她錄製祝福影片，呼籲讓彰化和新北共好共榮。
朱立倫助講時指出，王惠美是最好的媽媽縣長，和侯友宜一樣都是腳踏實地、實實在在的地方首長，呼籲大家讓國民黨女性縣市長候選人「十全十美」都能當選。他並批評王惠美的民進黨對手黃秀芳，當立法委員時沒幫地方爭取什麼建設，選舉一到只會猛開空頭支票。
王金平讚美王惠美從政以來一直都很用心，過去4年讓彰化脫胎換骨，而且是「布鞋穿得最多的縣長」，他指出王惠美一直為縣政奔走，即使到台北去招商，也不會換上高跟鞋甚至皮鞋。
王惠美表示，4年前她提出「改造彰化、翻轉命運」政見，上任不久就面臨財政快破產、疫情衝擊，但關關難過關關過，4年來她一共還掉42.2億的負債，12大願景都逐步實現中。她強調現在是彰化發展的關鍵時刻，彰化的改造不能停，雖然她沒有總統、副總統的加持，但有所有彰化鄉親的支持，才能堅持到現在。