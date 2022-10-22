金鐘紅毯／曾寶儀美成「粉色鳳凰」 主持人：有種吉祥感
第57屆電視金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮今（22日）晚7點在國父紀念館舉行，星光大道率先於5點登場，由陳家逵、楊小黎擔任主持人，典禮主持人曾寶儀打頭陣，以一襲飄逸鳳凰戰袍踏上紅毯，令人驚豔，好評不斷，陳家逵形容：「有一種吉祥感。」
曾寶儀梳乾淨髮型，穿深V剪裁的羽毛裝，從肩膀到裙襬層次堆疊，加上著重羽毛紋路細節，讓她儼然成為一隻氣勢如虹的粉膚色鳳凰，皮質腰封畫龍點睛，時尚度爆棚，曾寶儀說：「因為金鐘獎是戲劇圈的最高殿堂，一定要以最高規格視之。」為主持做足功課的她說，今年戲劇百花齊放，自己像台電視機，隨不同作品變化心情，不忘幫入圍的陳家逵加油。
被問到超時問題，曾寶儀笑說：「我會溫馨提醒大家，把主要時間都留給得獎者。我是有心理準備的，會適時自宮自己的橋段，也有準備短版跟長版的方案。」而如果得獎者講太久？她開玩笑說：「打電話給他媽媽，叫她把他帶回家。」
本屆電視金鐘獎觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播，亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台同步收看。（編輯：楊穎軒）