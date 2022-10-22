多吃蔬菜有益健康？醫點名「6食物」高草酸：吃多尿結石

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但高銘鴻也提醒，並不需要完全避免食用高草酸食材，尿道結石成因「7分基因體質，3分飲食相關」，除了有遺傳病史、曾患尿道結石的高風險族群外，一般民眾只要避免3餐大量吃、天天吃，甚至食用量超過每餐份量一半即可，均衡飲食相當重要，在營養攝取上不論是過量、缺乏都不好。當然除了盡量避免高草酸的食物，也可以透過飲用充足水分、避免吃太鹹、減少高鈣食物來預防尿道結石找上門。
（一）充足水分：高銘鴻建議，每天要飲用2000-5000cc的水分，增加尿量避免結石形成，千萬不可用咖啡、茶代替整天的飲水量，也要避免飲用過多硬水，也就是礦物質濃度高的水。可在水中加入檸檬、柑橘等，當檸檬酸在人體吸收後從尿意排出，會讓攝取進去的草酸鈣不易結晶，減少結石發生的可能。
（二）適量攝取動物性蛋白質、鹽、糖：一般常見的雞、鴨、魚、肉若攝取過量，或者是飲食上吃太鹹，都會加重尿鈣的排放，再加上高草酸的食物，就容易導致泌尿道結石的問題。不過攝取足夠的蛋白質對人體相當有益，因此建議可以改用植物性蛋白質，來取代部份的動物性帶白質。
（三）攝取適量鈣質：當不小心吃了太多高草酸食物時，建議可攝取富含鈣質的食物，像是牛奶、優格，讓草酸與鈣質在腸胃道中結合，就能減少泌尿道結石的機率。但日常中也不該過量攝取鈣，否則同樣會有結石問題發生。
最後高銘鴻提醒，人體患上結石的原因很複雜，跟基因、代謝、飲食都有密不可分的關係，最重要的就是足夠水分、均衡飲食，並且30-40歲的男性為好發族群，若是曾有家族病史、結石病史的高風險患者，建議要定期追蹤，確保健康狀況。