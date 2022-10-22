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多吃蔬菜有益健康？醫點名「6食物」高草酸：吃多尿結石

▲菠菜、番茄以及常被當成蔬菜的茄子，都屬於高草酸食物。（示意圖／取自photo AC）
▲菠菜、番茄以及常被當成蔬菜的茄子，都屬於高草酸食物。（示意圖／取自photo AC）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-10-22 14:55:132022-10-22 15:20:33

常常聽說多吃蔬菜對身體好？不過實際上菠菜、番茄以及常被誤認為蔬菜的茄子，都屬於高草酸石材，並不建議過量攝取，因草酸鈣結石是常見的尿道結石之一，成因除了天生的基因體質外，跟日常飲食也有不小的關聯，根據泌尿科高銘鴻醫師提醒，除了菠菜、番茄、茄子外，碳酸飲料、巧克力、紅茶，都要多加留意，不要過量攝取，尤其是有尿道結石遺傳、病史的高風險族群。

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▲含有高草酸的食物，不可過量攝取以免影發尿道結石。（圖／《大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科》FB）
▲含有高草酸的食物，不可過量攝取以免影發尿道結石。（圖／《大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科》FB）
高銘鴻幽默表示，草酸雖在字面上與葉酸相似，但實際上可是大不相同，若是高草酸食物攝取太多，恐會增加患上尿道結石的風險，因此控制飲食相當重要，日常生活中常見的高草酸食物有菠菜、番茄、茄子，碳酸飲料、巧克力、紅茶等，其中茶類中有發酵過的茶含有較高草酸，建議可改選未發酵的綠茶。

但高銘鴻也提醒，並不需要完全避免食用高草酸食材，尿道結石成因「7分基因體質，3分飲食相關」，除了有遺傳病史、曾患尿道結石的高風險族群外，一般民眾只要避免3餐大量吃、天天吃，甚至食用量超過每餐份量一半即可，均衡飲食相當重要，在營養攝取上不論是過量、缺乏都不好。當然除了盡量避免高草酸的食物，也可以透過飲用充足水分、避免吃太鹹、減少高鈣食物來預防尿道結石找上門。

（一）充足水分：高銘鴻建議，每天要飲用2000-5000cc的水分，增加尿量避免結石形成，千萬不可用咖啡、茶代替整天的飲水量，也要避免飲用過多硬水，也就是礦物質濃度高的水。可在水中加入檸檬、柑橘等，當檸檬酸在人體吸收後從尿意排出，會讓攝取進去的草酸鈣不易結晶，減少結石發生的可能。

（二）適量攝取動物性蛋白質、鹽、糖：一般常見的雞、鴨、魚、肉若攝取過量，或者是飲食上吃太鹹，都會加重尿鈣的排放，再加上高草酸的食物，就容易導致泌尿道結石的問題。不過攝取足夠的蛋白質對人體相當有益，因此建議可以改用植物性蛋白質，來取代部份的動物性帶白質。

（三）攝取適量鈣質：當不小心吃了太多高草酸食物時，建議可攝取富含鈣質的食物，像是牛奶、優格，讓草酸與鈣質在腸胃道中結合，就能減少泌尿道結石的機率。但日常中也不該過量攝取鈣，否則同樣會有結石問題發生。

最後高銘鴻提醒，人體患上結石的原因很複雜，跟基因、代謝、飲食都有密不可分的關係，最重要的就是足夠水分、均衡飲食，並且30-40歲的男性為好發族群，若是曾有家族病史、結石病史的高風險患者，建議要定期追蹤，確保健康狀況。

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