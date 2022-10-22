嘆林姿妙讓宜蘭沒面子　蔡英文籲挺「下水救災」的江聰淵

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蔡英文說，宜蘭的縣政，不能這樣流標下去；宜蘭的發展，也已經沒時間再等。拜託宜蘭人一起選一個會做事、了解地方，也替鄉親設想的縣長，讓宜蘭有進步，有光榮感。蔡英文說，最適合做縣長的人，現在就站在旁邊，這個人就是江聰淵。
蔡英文說，上周各地水災，宜蘭市也淹水，江聰淵第一時間就投入救災，不僅指示消防人員，本人更主動跳下水，替大吊車司機看路、帶路，協助將泡水車移出。因為媒體到場時，問題就已經解決，所以司機特別在網路上，分享這段故事，要告訴大家，這就是實在做事、可靠、有責任感、不作秀的江聰淵。
蔡英文說，江聰淵有責任感、有創造力、有行政能力，這就是支持他的3個理由。宜蘭不能再退步，不能再沒有進步，「縣長要全心全意做事，不是只會四處做公關、做人情」，江聰淵這種人才，一定要一起讓江聰淵做縣長。
蔡英文先在江聰淵、前縣長劉守成、林聰賢、立委陳歐珀、國策顧問林德福、賴瑞鼎，及地方黨公職等人陪同下，進入主殿向主神神農大帝祈福，保佑台灣國泰民安、風調雨順；接著，蔡英文在現場民眾的熱情歡呼聲中走上舞台，並為江聰淵、賴瑞鼎披掛象徵著光榮與勝利的披帶，並為他們加油打氣，現場旗海飄揚，「江聰淵凍蒜」、「賴瑞鼎凍蒜」聲不絕於耳。
今天，宜蘭縣長候選人江聰淵溪北競選總部正式成立，除了有樂團熱鬧開場之外，副總統賴清德、前文化部長鄭麗君、前代理縣長陳金德、立委吳思瑤、國策顧問林金超、前宜蘭縣農田水利會長許南山、民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇等人也都到場力挺江聰淵，展現民進黨團結、力拚重返宜蘭縣政府的決心與氣勢。