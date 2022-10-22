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嘆林姿妙讓宜蘭沒面子　蔡英文籲挺「下水救災」的江聰淵

▲蔡英文出席江聰淵溪北競選總部成立大會，呼籲宜蘭縣民力挺 有責任感、不作秀的江聰淵。（圖／民進黨提供）
▲蔡英文出席江聰淵溪北競選總部成立大會，呼籲宜蘭縣民力挺 有責任感、不作秀的江聰淵。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-22 14:51:33

距離年底九合一大選投票日還有35天，兼任民進黨主席的總統蔡英文今（22）日一早赴宜蘭縣宜蘭市新福宮，參加宜蘭縣長候選人江聰淵溪北競選總部暨宜蘭市長候選人賴瑞鼎競選總部成立大會。蔡英文致詞時表示，4年前宜蘭人給國民黨機會，但是國民黨執政的宜蘭找不到方向，現在的縣長林姿妙常常出現在新聞上，但都不是好事。她表示，宜蘭不能再退步，不能再沒有進步，請大家支持有責任感、有創造力、有行政能力的江聰淵。

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▲蔡英文出席江聰淵溪北競選總部成立大會，呼籲宜蘭縣民力挺 有責任感、不作秀的江聰淵。（圖／民進黨提供）
▲蔡英文出席江聰淵溪北競選總部成立大會，呼籲宜蘭縣民力挺 有責任感、不作秀的江聰淵。（圖／民進黨提供）
蔡英文說，過去宜蘭人給民進黨機會，民進黨籍的所有老縣長也很打拚，讓宜蘭的建設、福利都做得很好，更開創「宜蘭經驗」，讓宜蘭人很光榮。然而，4年前宜蘭人給國民黨機會，但是國民黨執政的宜蘭找不到方向，地方的發展慢下來，現在的縣長更常常出現在新聞上，但都不是好事，也不是好消息，讓宜蘭人很沒面子。 

蔡英文說，宜蘭的縣政，不能這樣流標下去；宜蘭的發展，也已經沒時間再等。拜託宜蘭人一起選一個會做事、了解地方，也替鄉親設想的縣長，讓宜蘭有進步，有光榮感。蔡英文說，最適合做縣長的人，現在就站在旁邊，這個人就是江聰淵。

蔡英文說，上周各地水災，宜蘭市也淹水，江聰淵第一時間就投入救災，不僅指示消防人員，本人更主動跳下水，替大吊車司機看路、帶路，協助將泡水車移出。因為媒體到場時，問題就已經解決，所以司機特別在網路上，分享這段故事，要告訴大家，這就是實在做事、可靠、有責任感、不作秀的江聰淵。

蔡英文說，江聰淵有責任感、有創造力、有行政能力，這就是支持他的3個理由。宜蘭不能再退步，不能再沒有進步，「縣長要全心全意做事，不是只會四處做公關、做人情」，江聰淵這種人才，一定要一起讓江聰淵做縣長。

▲上周豪雨肆虐北台灣，宜蘭也出現災情，江聰淵第一時間衝到第一線下水救災，受到高度關注與好評。（圖／翻攝自江聰淵臉書）
▲上周豪雨肆虐北台灣，宜蘭也出現災情，江聰淵第一時間衝到第一線下水救災，受到高度關注與好評。（圖／翻攝自江聰淵臉書）
蔡英文先在江聰淵、前縣長劉守成、林聰賢、立委陳歐珀、國策顧問林德福、賴瑞鼎，及地方黨公職等人陪同下，進入主殿向主神神農大帝祈福，保佑台灣國泰民安、風調雨順；接著，蔡英文在現場民眾的熱情歡呼聲中走上舞台，並為江聰淵、賴瑞鼎披掛象徵著光榮與勝利的披帶，並為他們加油打氣，現場旗海飄揚，「江聰淵凍蒜」、「賴瑞鼎凍蒜」聲不絕於耳。

今天，宜蘭縣長候選人江聰淵溪北競選總部正式成立，除了有樂團熱鬧開場之外，副總統賴清德、前文化部長鄭麗君、前代理縣長陳金德、立委吳思瑤、國策顧問林金超、前宜蘭縣農田水利會長許南山、民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇等人也都到場力挺江聰淵，展現民進黨團結、力拚重返宜蘭縣政府的決心與氣勢。

▲賴清德出席江聰淵溪北競選總部成立大會（圖／翻攝自江聰淵臉書）
▲賴清德也出席江聰淵溪北競選總部成立大會，期盼宜蘭鄉親力挺，讓民進黨重返宜蘭縣政府執政。（圖／翻攝自江聰淵臉書）

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