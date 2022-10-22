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打氣低迷　印度疫苗大廠9月銷毀1億劑過期品

▲印度的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗「打氣低迷」，去年12月已停產印度版AZ疫苗，今年9月更銷毀1億劑過期疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗「打氣低迷」，去年12月已停產印度版AZ疫苗，今年9月更銷毀1億劑過期疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-10-22 16:22:10

（中央社新德里21日綜合外電報導）印度血清研究所執行長普納瓦拉昨天說，印度的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗「打氣低迷」，去年12月已停產印度版AZ疫苗，今年9月更銷毀1億劑過期疫苗。

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英國廣播公司（BBC）報導，印度血清研究所（Serum Institute of India）是全世界最大的疫苗工廠，量產Covishield疫苗，也就是印度版的阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，占印度疫苗接種量的90%以上。

印度已施打超過20億劑COVID-19疫苗。印度衛生部統計，超過70%印度人至少打了2劑疫苗。

今年1月，印度開始讓醫護人員、第一線工作者及60歲以上患有共病的群體施打疫苗追加劑，隨後擴展至所有成年人。

7月，印度政府開放所有成年人在75天內免費接種疫苗追加劑，或政府所謂的「預防劑」，以紀念印度獨立75週年。

但根據衛生部資料，截至目前，約有14億人口的印度僅施打2.98億劑疫苗追加劑。

普納瓦拉（Adar Poonawalla）告訴記者：「疫苗追加劑打氣低迷，因為人們現在似乎厭倦了COVID-19疫情…老實說，我也是，我們都受夠了。」

他說，印度血清研究所原有約1億劑保存期限為9個月的Covishield疫苗庫存，這些疫苗已於今年9月到期。

普納瓦拉在印度舉辦的「發展中國家疫苗製造商網絡」（DCVMN）年度大會會議場邊說：「未來人們每年接種流行性感冒疫苗時，或許會一併接種COVID-19疫苗。但印度並沒有像西方一樣每年接種流感疫苗的習慣。」

普納瓦拉也表示，印度血清研究所已完成Covovax的COVID-19疫苗追加劑試驗，希望能於未來2週內獲得批准。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1111022

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