2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中途「被離席」？胡錦濤參與二十大閉幕　影像曝光掀熱議

▲中國前國家主席胡錦濤出席二十大閉幕，疑似被強制帶離現場，引發輿論譁然。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國前國家主席胡錦濤出席二十大閉幕，疑似被強制帶離現場，引發輿論譁然。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-10-22 15:13:562022-10-22 16:12:10

中國共產黨第二十次全國代表大會（中共二十大），22日在北京人民大會堂閉幕，中國前國家主席胡錦濤也有出席，中途離開。不過一段外媒拍攝的影像在網路上曝光，顯示胡錦濤當下似乎是「被請出場」的，引發輿論譁然。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合美國《有線電視新聞網》《路透社》外媒報導，79歲的胡錦濤出席二十大閉幕式，就坐在現任領導人習近平旁邊，不過會議進行到一半，1名男子走上前，不知向胡錦濤說了什麼，甚至伸手拉了拉對方，而一旁的現任中央政治局常委栗戰書，則一度把手放在了胡錦濤的背上。

隨後，胡錦濤似乎想伸手拿眼前的文件，卻被工作人員勸阻，隨後在工作人員的「幫助」下站了起來，看起來更像是被架了起來，此時第2個工作人員也走了過來，胡與2人簡短交談，看上去似乎並不願離開。

在眾目睽睽下，胡錦濤被「攙扶」著離場，中途他還停頓了一下，似乎是對習近平說了什麼，但習只是簡短回應、點了個頭。胡錦濤隨後拍了拍國務院總理李克強的肩膀，然後就離開現場。

影片曝光後，不少中外網友都在下方留言區分析，有人認為：「胡很明顯是被請出去的，站起來前還掙扎著要拿習面前的單子，臨走時應該是跟習說了什麽難聽的話，習點頭附和不想搭理他，旁邊白頭髮的工作人員趕忙阻止。胡又拍了拍李克強的肩膀，大概是安慰或者道別」、「濤哥的表情明顯不想走，而且對服務生輕率的舉動惱火，八十多歲老人坐的好好的被硬擡，習在這過程中也明顯表現出厭煩，走之前濤哥難以置信詢問了習的意思，習還是讓他走，走的最後濤哥還拍了一下李的肩膀。」

還有眼尖的網友指出，胡錦濤被請離場當下，栗戰書看似對胡很關切，還試圖起身給胡送行，並掏出手帕擦汗，卻被身旁的王滬寧悄悄阻止；但也有人聲稱，栗戰書也有可能就是這場鬧劇的執行者，因為是他拿過了胡的小紅冊子交給工作人員。

習近平第3任期將啟動！二十屆中委會、中紀會名單現端倪

中共二十大閉幕！胡錦濤中途離席　「堅決反台獨」入黨章

名家論壇》趙君朔／讓改革開放沉入海底的中共二十大

中共二十大今閉幕！疫情防控升級　新屆領導班預計明亮相

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀