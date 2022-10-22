中途「被離席」？胡錦濤參與二十大閉幕　影像曝光掀熱議

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隨後，胡錦濤似乎想伸手拿眼前的文件，卻被工作人員勸阻，隨後在工作人員的「幫助」下站了起來，看起來更像是被架了起來，此時第2個工作人員也走了過來，胡與2人簡短交談，看上去似乎並不願離開。
在眾目睽睽下，胡錦濤被「攙扶」著離場，中途他還停頓了一下，似乎是對習近平說了什麼，但習只是簡短回應、點了個頭。胡錦濤隨後拍了拍國務院總理李克強的肩膀，然後就離開現場。
影片曝光後，不少中外網友都在下方留言區分析，有人認為：「胡很明顯是被請出去的，站起來前還掙扎著要拿習面前的單子，臨走時應該是跟習說了什麽難聽的話，習點頭附和不想搭理他，旁邊白頭髮的工作人員趕忙阻止。胡又拍了拍李克強的肩膀，大概是安慰或者道別」、「濤哥的表情明顯不想走，而且對服務生輕率的舉動惱火，八十多歲老人坐的好好的被硬擡，習在這過程中也明顯表現出厭煩，走之前濤哥難以置信詢問了習的意思，習還是讓他走，走的最後濤哥還拍了一下李的肩膀。」
還有眼尖的網友指出，胡錦濤被請離場當下，栗戰書看似對胡很關切，還試圖起身給胡送行，並掏出手帕擦汗，卻被身旁的王滬寧悄悄阻止；但也有人聲稱，栗戰書也有可能就是這場鬧劇的執行者，因為是他拿過了胡的小紅冊子交給工作人員。