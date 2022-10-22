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金鐘紅毯／180cm范少勳「根本行走衣架」　西裝像三色蛋

▲范少勳服裝被形容像三色蛋。（圖／NOWnews攝影中心）
▲范少勳服裝被形容像三色蛋。（圖／NOWnews攝影中心）

記者陳雅蘭、楊穎軒／台北報導

2022-10-22 18:14:492022-10-22 18:28:41

第57屆電視金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮今（22日）晚7點在國父紀念館舉行，星光大道率先於5點登場，由陳家逵、楊小黎擔任主持人，范少勳將搶迷你劇集視帝，身高180公分的他穿渲染西裝亮相，宛如行走的衣架子，帥度破表。

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范少勳Alexander McQueen白黃黑噴霧印花成套西裝，引起全場尖叫，在入圍作品《比悲傷更悲傷的故事》影集版裡的角色得絕症，有很多哭戲，如何揣摩，他說有和罹患白血病的病友互動，對方的勇氣和故事讓他的表演有很多想像，范少勳和王柏傑以同部劇入圍視帝，有什麼話想送對方，范少勳說和王柏傑在戲裡悲傷的方式不同，誇柏傑很厲害，「每次看他演出都很動容，不管是誰得獎，我還是很欣賞他。」

▲范少勳穿潑墨式西裝，宛如人肉衣架。（圖／NOWnews攝影中心）
▲范少勳穿潑墨式西裝，宛如人肉衣架。（圖／NOWnews攝影中心）
服裝被說像三色蛋，范少勳回：「滿好的！輕鬆自在舒服就好！」坦言此刻心情滿緊張，但自己很想敲鐘，「有機會想敲一下！」有沒有帶幸運物？他說有得獎再分享，「得獎再拿出來，現在拿怕破功！」

本屆電視金鐘獎觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播，亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台同步收看。（編輯：楊穎軒）

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