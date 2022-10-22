金鐘紅毯／180cm范少勳「根本行走衣架」 西裝像三色蛋
第57屆電視金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮今（22日）晚7點在國父紀念館舉行，星光大道率先於5點登場，由陳家逵、楊小黎擔任主持人，范少勳將搶迷你劇集視帝，身高180公分的他穿渲染西裝亮相，宛如行走的衣架子，帥度破表。
范少勳Alexander McQueen白黃黑噴霧印花成套西裝，引起全場尖叫，在入圍作品《比悲傷更悲傷的故事》影集版裡的角色得絕症，有很多哭戲，如何揣摩，他說有和罹患白血病的病友互動，對方的勇氣和故事讓他的表演有很多想像，范少勳和王柏傑以同部劇入圍視帝，有什麼話想送對方，范少勳說和王柏傑在戲裡悲傷的方式不同，誇柏傑很厲害，「每次看他演出都很動容，不管是誰得獎，我還是很欣賞他。」
服裝被說像三色蛋，范少勳回：「滿好的！輕鬆自在舒服就好！」坦言此刻心情滿緊張，但自己很想敲鐘，「有機會想敲一下！」有沒有帶幸運物？他說有得獎再分享，「得獎再拿出來，現在拿怕破功！」
本屆電視金鐘獎觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播，亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台同步收看。（編輯：楊穎軒）