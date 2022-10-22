北屯區賴順仁爭取七連霸 高喊「興利北屯讓專業的來」

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盧秀燕說，投資教育部份，以前預算比例六都最低。但她深覺「政治要有良心，願意投資在看不見的地方」，所以和賴順仁合作把教育預算提高了近百億。賴順仁也說，「沒有教育，台中就沒有未來。」所以擴大計劃，有順仁大力幫忙，也說服其他議員，讓教育預算占比，六都排上第一名。
她強調，選前最後一個月，順仁選情緊張，「重視秀燕就是重視順仁」，拜託認真拉票，助我們順利連任。會場支持者高喊「北屯繼續出市長、市長投乎盧秀燕，議員投乎賴順仁！」盧秀燕並將戰旗授予賴順仁，在賴順仁全力揮舞下，現場軍心大振，歡呼凍蒜聲不絕於耳。
賴順仁指出，生育率低下是很嚴重的國安問題，台灣排名世界最後一名，年年負成長，希望鼓勵年輕人多生，所以他一直強調要擴大生育補助、擴大公托公幼。這些年來他不但爭取到國運中心，兩個消防隊，六個活動中心，七個公園等。更是注重下一代教育，經常親自去學校看校舍、跑道須否更新，積極打拼爭取，是爭取建設第一名的市議員！
賴順仁特別拜託在座鄉親，這次選情危險，上次的選舉，他的得票數從一萬八掉到一萬三掉了五千票，「現在是緊要的生死關頭，拜託大家集中選票，搶救最專業最認真的市議員。」熱心公益的順仁兄弟會，今日趁著賴順仁總部成立，與賴順仁共同捐贈一輛救災摩托車，以及救災器材給消防局東山分隊。