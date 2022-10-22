北屯區賴順仁爭取七連霸 高喊「興利北屯讓專業的來」

爭取七連霸的中市北屯區議員候選人賴順仁，今天成立競選總部，支持鄉親把現場擠得水洩不通，「凍蒜」聲不絕於耳。市長盧秀燕到場力挺，讚稱賴順仁和她一樣，用心耕耘教育文化建設，高喊「重視秀燕就重視順仁！」立委江啟臣則拜託鄉親，選情緊繃，一定要「集中選票北屯投順仁！」

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賴順仁競選總部今天成立，市長盧秀燕親自到場力挺，現場支持者手持３號盧秀燕、９號賴順仁旗子熱情揮舞，高喊「秀燕一票、順仁一票！」。盧秀燕說，今天是她和賴順仁聯合競選總部成立的好日子，祝他高票連任。她說，若是議員不優秀，她也不會一起聯合競選，賴順仁操守好、人認真，北屯的建設，他力推的，也就是她在做的！

▲中市北屯區賴順仁今日成立競選總部，市長盧秀燕到場力挺，高喊重視秀燕就重視順仁！（圖／記者柳榮俊攝，2022.10.22)

盧秀燕說，投資教育部份，以前預算比例六都最低。但她深覺「政治要有良心，願意投資在看不見的地方」，所以和賴順仁合作把教育預算提高了近百億。賴順仁也說，「沒有教育，台中就沒有未來。」所以擴大計劃，有順仁大力幫忙，也說服其他議員，讓教育預算占比，六都排上第一名。

她強調，選前最後一個月，順仁選情緊張，「重視秀燕就是重視順仁」，拜託認真拉票，助我們順利連任。會場支持者高喊「北屯繼續出市長、市長投乎盧秀燕，議員投乎賴順仁！」盧秀燕並將戰旗授予賴順仁，在賴順仁全力揮舞下，現場軍心大振，歡呼凍蒜聲不絕於耳。

▲熱心公益的順仁兄弟會，今日趁著賴順仁總部成立，與賴順仁共同捐贈一輛救災摩托車及救災器材給消防局東山分隊。（圖／記者柳榮俊攝，2022.10.22)

賴順仁指出，生育率低下是很嚴重的國安問題，台灣排名世界最後一名，年年負成長，希望鼓勵年輕人多生，所以他一直強調要擴大生育補助、擴大公托公幼。這些年來他不但爭取到國運中心，兩個消防隊，六個活動中心，七個公園等。更是注重下一代教育，經常親自去學校看校舍、跑道須否更新，積極打拼爭取，是爭取建設第一名的市議員！