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5G Craft菁英挑戰賽　專網旗鑑團隊登陸高流

▲「5G Craft菁英挑戰賽-5G Arena育樂展演場域實證展示體驗暨商機媒合活動」於高流展開。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.22）
▲「5G Craft菁英挑戰賽-5G Arena育樂展演場域實證展示體驗暨商機媒合活動」於高流展開。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.22）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-10-22 15:57:24

看好高雄產業數位轉型發展動能，善用5G AIoT科技創新應用至育樂展演領域，已是大型藝文活動與國際會展的首選。經濟部工業局委託資訊工業策進會舉辦的「5G Craft菁英挑戰賽-5G Arena育樂展演場域實證展示體驗暨商機媒合活動」，今（22）日於高雄流行音樂中心展開，透過5G專網環境實地展現應用成效，為各界帶來新型態的展演風貌。

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▲會中展示創新科技顛覆大眾對於展覽、娛樂及音樂會等產業印象。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.22）
▲會中展示創新科技顛覆大眾對於展覽、娛樂及音樂會等產業印象。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.22）
經濟部工業局電子資訊組簡任技正陳國軒表示，5G具有大頻寬、低延遲與多連結的特性，相當適合著重視覺效果及音效互動的育樂展演領域，還可跨越空間及地域限制，帶來無限延伸的周邊商機。政府將持續積極開拓更多的展現舞台與曝光機會，扶植創新應用與專網團隊合作搶攻國內外5G展演應用市場。

此次活動邀集5G Arena育樂展演脫穎而出的米斯數位、烽燧與環球睿視等3組入圍團隊，以及國內5G專網業者宏達電、富鴻網共同聯展，創新科技顛覆大眾對於展覽、娛樂及音樂會等產業印象。

▲會中展示創新科技顛覆大眾對於展覽、娛樂及音樂會等產業印象。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.22）
▲會中展示創新科技顛覆大眾對於展覽、娛樂及音樂會等產業印象。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.22）
活動現場，宏達電及富鴻網共同展示「5G行動專網解決方案」，以輕巧的產品外型，提供強大的5G獨立組網功能，依場域需求快速調節網路資源，便於提供AR/VR/XR、AI虛擬攝影棚、異地共演/唱等多元應用，提升使用者嶄新的體驗感受。

此次以「大合奏即時音樂互動」提案獲選入圍5G Arena的米斯數位有限公司，由專業的遊戲製作人與開發團隊組成，打造出令人耳目一新的360度多人虛擬趣味遊戲。烽燧有限公司具備多元的動態捕捉硬體設備與優異的虛擬影像製作能量，提出「5G移動式XR藝術廳」方案入圍。環球睿視有限公司為台灣首家AI人工智慧科技新創創櫃公司，入圍的應用方案為「元宇宙AI虛擬人語音互動客服導覽服務」。

此次活動共推出三個媒合洽談梯次，三大菁英團隊應用5G所研發出的創新技術，可有效地解決吸引使用者參與、展演場域升級以及降低客戶服務成本等常見產業痛點，成功吸引藝文、表演、展覽與活動場域業者參加，展現蓬勃的5G育樂展演應用生機，也有望成為相關業者數位轉型的利器，共創國際級展演新商機。

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