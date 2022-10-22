5G Craft菁英挑戰賽　專網旗鑑團隊登陸高流

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此次活動邀集5G Arena育樂展演脫穎而出的米斯數位、烽燧與環球睿視等3組入圍團隊，以及國內5G專網業者宏達電、富鴻網共同聯展，創新科技顛覆大眾對於展覽、娛樂及音樂會等產業印象。
活動現場，宏達電及富鴻網共同展示「5G行動專網解決方案」，以輕巧的產品外型，提供強大的5G獨立組網功能，依場域需求快速調節網路資源，便於提供AR/VR/XR、AI虛擬攝影棚、異地共演/唱等多元應用，提升使用者嶄新的體驗感受。
此次以「大合奏即時音樂互動」提案獲選入圍5G Arena的米斯數位有限公司，由專業的遊戲製作人與開發團隊組成，打造出令人耳目一新的360度多人虛擬趣味遊戲。烽燧有限公司具備多元的動態捕捉硬體設備與優異的虛擬影像製作能量，提出「5G移動式XR藝術廳」方案入圍。環球睿視有限公司為台灣首家AI人工智慧科技新創創櫃公司，入圍的應用方案為「元宇宙AI虛擬人語音互動客服導覽服務」。
此次活動共推出三個媒合洽談梯次，三大菁英團隊應用5G所研發出的創新技術，可有效地解決吸引使用者參與、展演場域升級以及降低客戶服務成本等常見產業痛點，成功吸引藝文、表演、展覽與活動場域業者參加，展現蓬勃的5G育樂展演應用生機，也有望成為相關業者數位轉型的利器，共創國際級展演新商機。