「其邁所做的事情天公知道」 邁邁再拚4年玉皇宮也相挺
高雄市長陳其邁出席高雄市百年大廟三民玉皇宮，陳其邁玉皇宮後援會的成立大會，後援會會長由國民黨籍資深黨員、玉皇宮主委許文良擔任。許文良除感謝陳其邁用公衛專業來穩定高雄疫情，「其邁所做的事情，天公知道，相信大家也都知道」。許文良也呼籲出席的里長把里內的票催出來，來支持最為在地打拚的市長。
雨過天晴的玉皇宮的廟埕廣場壟罩著一片大太陽但仍然湧入近千名熱情支持者，包括高雄市三民區里長主席黃文良、前金區里長主席黃崑光、新興區里長主席葉智陽、苓雅區里長主席黃浚旂四位里長主席在內，共37位跨黨派里長站在陳其邁身邊，顯見陳其邁在基層打破藍綠框架的超人氣。
許文良首先感謝許多長輩在日正當中仍到場相挺，他提到陳其邁是全民的市長，做事不看顏色，所以這次連「藍到出汁」的左營區菜公里里長王振華，也因為陳其邁替里內所做的建設、為高雄所拚的成績，站出來挺陳其邁。也因為在座的里長這次很多都是同額競選，許文良也特別強調，希望去把里內的票催出來，來支持最為在地打拚的市長。
陳其邁提到自己從小就在這塊土地上長大，就讀的幼兒園就在玉皇宮的旁邊，他非常感謝在座所有的鄉親父老支持、鼓勵與栽培，他把所有的鄉親都當作家人，並喊出「4號拚4年 高雄好年冬」。陳其邁表示高雄即將脫胎換骨，他有信心再拚４年、讓高雄起飛。