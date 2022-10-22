冬天補身體！迪化街推「暖冬限量」餐點　消費滿額吃飽飽

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此外，知名餐酒館「Cog &J」主理人Jack也為活動設計兩款補冬飲品，一款以熱卡布奇諾為發想，使用焦化奶油白蘭地及菌菇鮮味草本酒，再加入常見的溫補黃耆枸杞做為香料，最後鋪上奶油泡沫、撒上羊肚菌菇粉，創造溫暖綿密的口感。第二款則以四臣湯為概念，除了將四臣湯内的茯苓、薏仁等中藥材融入芭樂汁中，另外使用文山包種烏龍茶，既有清爽茶香，也有瓜果的熱帶風情，成為冬天時爽口不膩又滋補的飲品。
台北市政府產業發展局局長林崇傑表示，中藥南北貨產業是大稻埕最重要的產業之一，疫情時也受到相當的衝擊，但大稻埕商圈仍對於提倡中藥文化不遺餘力，這次透過迪化商圈發起、商業處補助的補冬快閃活動，設計出多款新潮又營養的補冬飲食，搭配今年冷得較快的冬天季節，相信能為商圈創造討論話題．再帶出一波消費熱潮，也為2023的年貨大街暖身。
台北迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋也提到 ，現代人飲食比較多樣化，補冬主要是作為協調體內氣血的好時機，這次在餐飲創意中導入補冬概念，例如補冬多會使用活血溫熱、促進血液循環的中藥材，確實達到冬天帶動身體循環的功用，希望透過貼近日常生活的餐飲元素，傳遞中藥食補文化，同時再次創造討論熱度，帶動街區經濟。
民眾在10/22～10/30活動期間，至活動特約店家消費滿300元600元，即可憑特約店家消費發票和收據，於10/22、10/23、10/29、10/30的每日下午1點至7點，到永樂廣場大稻埕潮補冬服務台兌換消費滿額禮，每日限量，換完為止。於現場形象牆拍照打卡還可獲得量大補贴碗麵一份。另外在10/23當天，財政部台北國稅局也會於現場設攤，民眾憑消費額500 元發票可獲贈融人大稻埕專屬氣味的神農香囊，限量 90份，換完為止。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！