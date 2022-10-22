指導教授現身背書 侯友宜：讀有用的書、做事用在社會
尋求連任的新北市長侯友宜今（22）日出席三重區嘉義同鄉會活動，致詞時向在場同樣出身嘉義的旅北鄉親尋求支持。侯友宜在致詞中談到為了偵破性侵案，才會回去官校讀書，強調讀書是為了讀有用的書，不是為了博士學位；侯友宜的博士論文指導教授前警大校長蔡德輝、教授黃富源也現身站台力挺，為他背書「論文絕對沒有抄襲」。
侯市長致詞時指出，過去當刑警，經歷過數十場槍戰，許多弟兄因此殉職，自己仍然從不退怯，一定衝前鋒，因為深愛國家、台灣這片土地及所有人民，始終堅定保衛人民的職責；強調既然大家都愛這塊土地，吵架有什麼意思？自己61歲出來選舉，放棄受保障的公職，就是想告訴大家，不要再衝突了，要團結台灣這塊土地上的所有人民，台灣才有希望跟機會。
侯友宜接著提到，為了偵破性侵案，要加以研究，才會回去警官大學（警察大學舊稱）讀書，就是為了縮小偵查範圍，了解犯罪習性，能夠快速透過犯罪協尋工具，抓到要犯。強調讀書是為了讀有用的書，不是為了博士學位，「做事情要用在社會」。
在旁的蔡德輝也現身力挺說到，指出侯友宜的論文絕對沒有抄襲，因為侯寫的「台灣地區性侵害殺人犯罪之研究」是全台第一本，要去哪裡抄？而侯友宜論文不管是研究方法或是參考資料都很好，自己和黃富源可以為侯背書。
蔡德輝也進一步說到，在那個年代，最厲害的不是第一名，而是全勤獎，完全不能請假，沒有扣到分的，其中一人就是侯友宜，而侯友宜做事很實在負責，希望大家一起支持。