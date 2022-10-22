臨時取消台南行擔心挨罵？柯文哲：美國總統也不用在白宮
身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，上週末前往台中與南投進行輔選行程，不過當時北市卻因為大雨成災，導致柯文哲遭到外界批評「北市天災、市長不在」。而柯文哲原本週末也安排了台南的輔選行程，不過卻無預警臨時取消，引發社會關注是否與接下來的颱風有關？對此柯文哲則予以否認，表示自己沒坐鎮，並形容「美國總統空軍一號到哪、全世界，他還是可以指揮整個美軍，不可能一定要在白宮。」
上週末身兼民眾黨主席的柯文哲，前往台中以及南投參與黨務活動，並且替黨內候選人們站台造勢，不過北台灣大雨不斷，北市甚至因此傳出災情，並且出現淹水的情況，可是身為市長的柯文哲卻仍在外縣市替自家黨內候選人掃街拜票，也引發藍綠兩黨不滿並群起撻伐。而柯文哲當時還氣憤表示北市府都有SOP，即使自己不在台北也能遠端操控，更直言坐鎮指揮中心是作秀。
而柯文哲原定在本週末前往台南替黨內候選人掃街造勢，甚至有可能替國民黨台南市長候選人謝龍介站台，不過最後卻無預警取消台南行，引發社會各界議論，甚至有人直指柯文哲取消行程的行為，是打臉上週說不需坐鎮指揮中心、有SOP的自己。對此柯文哲則直言，自己沒有坐鎮，即使在台北也不用整天坐在指揮中心。
「現在都e化了，美國總統空軍一號到哪、全世界，他還是可以指揮整個美軍，不可能一定要在白宮。」柯文哲說，現在市府運作多數已經E化了，人民觀念卻還沒有跟上。自己不會整天坐在災防中心。
柯文哲表示，接下來要到晚間北市才會開始下雨，而兩個禮拜前台北市也下過大雨，目前地面的水面層還是飽和的，「估計我們今天降雨量會比上周低，但至災性應該差不多，因為地面水已經飽和，出現土石流機率比較高，特別在山區。」柯文哲說，雖然下雨是下午以後才會下，不過就想說那就回到台北來，把該做的事情做完。