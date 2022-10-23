金鐘57／謝盈萱唸錯劇組被虧荒唐 《俗女2》導演早料到
第57屆電視金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮昨（22）日圓滿落幕，謝盈萱雙料入圍視后，最後以《四樓的天堂》拿下該獎，怎料她興奮之餘，上台卻開始感謝《俗女養成記2》劇組，發現出包後還直接爆粗口，而她稍早出席慶功宴時，就透露《俗女2》的導演嚴藝文其實早有料到，還不忘虧她荒唐。
談到在台上出大包，謝盈萱頻搖頭，無奈地說：「都已經說了，回不去了。」也懊悔自己在台上忘記感謝同劇演員黃秋生，而對於導演陳芯宜的反應，謝盈萱透露對方相當貼心，知道自己內疚不已，就傳訊息提醒，要謝盈萱不要掛心。至於未來接下陳芯宜作品時，是否於予以打折，謝盈萱哭笑不得地說：「會好好考慮。」
另外，謝盈萱也坦言其實在台上發現感謝錯劇組後，就有聽到嚴藝文在台下的笑聲，「她也沒有特別說什麼，就只有說我很荒唐很好笑，而且她有料到『謝盈萱上台會講錯』。」至於被今年視帝陳亞蘭邀約合作歌仔戲，謝盈萱激動表示有困難，「我是真心誠意的，但我無法、能力不足的話，我也不能拖累別人。」自嘲無論是唱歌或是講台語，對她而言都是挑戰，「這些都是專業，不是我們外行人容易做到的事。」
戲劇類評審團指出，視后謝盈萱是以1票險勝《華燈初上》的楊謹華，謝盈萱得知後稱讚對方是位可敬的對手，自己也感到相當榮幸，「她在演技上有很多地方，我是做不到的，謹華得獎是遲早的事情，也期待有機會跟她合作。」