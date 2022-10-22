「青創品牌標章遴選」出爐 20家優秀青創品牌獲頒獎

臺中市政府勞工局舉辦的「青年創業品牌特色標章遴選」結果出爐，共有20件優秀品牌獲獎，今(22)日由勞工局長張大春頒發獎牌，表揚在地優秀青年創業品牌。張大春祝福優秀青創業者跨出第一步，未來創業之路更成功。

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張局長表示，盧市長非常重視青年的就業及創業發展，推出「青秀樂臺中」青年政策；勞工局積極推動 青年一站式創業服務、青創基地、青創市集、青創貸款利息補貼及青創品牌遴選等相關措施，以 建構友善的青年創業環境為目標，協助青年創業者在臺中落地生根。

▲第三屆「青創品牌標章遴選」出爐， 20家獲獎優秀品牌今明在草悟道擺攤展售。（圖／記者金武鳳攝，2022.10.22)

張局長指出，舉辦青年創業品牌特色標章遴選，就在於協助青創業者開發更優質品牌與商品，今年共有20件品牌獲選。張局長頒獎表揚得獎的20位青創業者，肯定他們在創業上的用心與付出，並鼓勵青年持續發揮創新創意，實現屬於自己的創業夢。

勞工局今日公布獲獎品牌，分別有十件食品類，十件文創商品類，分別如下：

食品類獲得「食食在在」標章獎的品牌有魯西歐咖啡、李記珍愛食品、巧遇農情、李莫不愁食品、Jamlo家麵屋、樂布朗巧克力工坊、阿妮、金恬蜂業、旅旅食光和蜜友商行。

另獲得「非買不可」標章獎的文創類品牌有紳木室、森多水耕植研所、Daz.work、河神幼兒藝術工坊、木筆家、REXIN耳機美甲工作室、浩克手工傢、翔信科技、石見文化工作室及Treasures Of Q Ltd。

▲中市第三屆「青創品牌標章遴選」出爐， 20家優秀品牌獲頒獎表揚。（圖／記者金武鳳攝，2022.10.22)

勞工局指出，本屆「青年創業品牌特色標章」頒獎典禮選在臺中最具綠意且充滿青年創意的都會園道草悟道進行，同時邀請獲獎青年於今明(22、23)兩日現場設攤展售本次的得獎品項，這些經過嚴選認證的20件在地青創優質商品，送禮自用兩相宜，歡迎民眾到現場認識本市在地優質青創品牌與商品。

配合頒獎活動，今明二日同時舉辦「青年創業品牌現場人氣票選」活動，憑111年9至10月紙本或雲端統一發票3張，即可向現場服務台兌換1張投票抽獎券，每人最多可兌換5張，民眾可將抽獎券投入心目中的青創品牌投票箱，預計於明(23)日下午4點截止投票，5點於舞台區進行現場抽獎。