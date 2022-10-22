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孫芸芸合照女兒！「絕美長腿」洩出　粉絲驚：根本雙胞胎

▲孫芸芸PO出和女兒廖思惟（Trinity）的「絕美合照」，只見兩人穿搭、身材全都一樣，就像「複製貼上」一般，讓粉絲大讚「根本姐妹」。（圖／翻攝自孫芸芸、廖思惟IG）
▲孫芸芸PO出和女兒廖思惟（Trinity）的「絕美合照」，只見兩人穿搭、身材全都一樣，就像「複製貼上」一般，讓粉絲大讚「根本姐妹」。（圖／翻攝自孫芸芸、廖思惟IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-22 16:52:47

「台灣第一名媛」孫芸芸有著精緻五官、魔鬼身材，在21歲時嫁給微風集團董事長廖鎮漢，今年44歲的她保養得宜，完全看不出已是2個孩子的媽；她時常在社群媒體上分享美照，今（22）日也PO出和女兒廖思惟（Trinity）的「絕美合照」，只見兩人穿搭、身材全都一樣，就像「複製貼上」一般，讓粉絲大讚「根本姐妹」、「超級美」、「雙胞胎」。

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▲「台灣第一名媛」孫芸芸。（圖／孫芸芸IG）
▲「台灣第一名媛」孫芸芸。（圖／孫芸芸IG）
孫芸芸在IG發出與女兒廖思惟的合照，只見她們穿著白色背心、淺藍色牛仔短褲和精品拖鞋，包包也是同款，臉貼臉靠在一起合照，「又長又直」的美腿擺出一模一樣的姿勢，就像雙胞胎姐妹一樣。

▲孫芸芸PO出和女兒廖思惟的絕美合照。（圖／翻攝自孫芸芸IG）
▲孫芸芸PO出和女兒廖思惟的絕美合照。（圖／翻攝自孫芸芸IG）
孫芸芸也在文內打上「一樣一樣」，並且標註女兒IG，過沒多久，廖思惟也留言「U told me to twin w u （妳告訴我要和妳當雙胞胎）」，孫芸芸也給出比YA、吐舌頭的表情符號，母女的好感情羨煞旁人。

▲孫芸芸和女兒感情超好。（圖／翻攝自孫芸芸IG）
▲孫芸芸和女兒感情超好。（圖／翻攝自孫芸芸IG）
貼文及照片一出，粉絲也紛紛留言，「這對姐妹也太美了」、「Twins」、「根本姊妹啊」、「分不出來了，都好美喔」、「我的媽，這對逆天姊妹花」、「天啊！歲月是在芸芸身上停止嗎」、「誰是姐姐，好美」、「這真的不可能是母女」、「怎麼可以這麼美，天生麗質」、「天啊，姐妹無誤」。（編輯：郭佩蓉）

▲孫芸芸和一雙兒女合影，兒子Zender首度曝光。（圖／孫芸芸IG）
▲孫芸芸和一雙兒女合影，兒子Zender首度曝光。（圖／孫芸芸IG）
▲孫芸芸穿性感比基尼，身材毫無贅肉。（圖／孫芸芸IG）
▲孫芸芸穿性感比基尼，身材毫無贅肉。（圖／孫芸芸IG）
▲孫芸芸擁有凍齡外貌。（圖 / 孫芸芸IG）
▲孫芸芸擁有凍齡外貌。（圖 / 孫芸芸IG）
▲孫芸芸和廖思惟母女合照。（圖／孫芸芸IG）
▲孫芸芸和廖思惟母女合照。（圖／孫芸芸IG）

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