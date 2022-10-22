數位部攜手經濟部　展中小企業數位綠色雙轉型成果

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王美花致詞時表示，去年7月1日推動「台灣雲市集」，集結各種適合中小企業使用的雲端解決方案，政府給予每家企業最高3萬元補助，迄今已協助3.3萬家企業，透過今天的展示，將讓大家看到各行各業利用這些數位工具，開創新的商業模式。
王美花指出，另外一個重要的部分是循環經濟，像是廢棄牡蠣殼及寶特瓶回收與再造，做成時尚紡織品，為傳統養蚵及紡織產業帶來新的組合、創造綠色商機；來自全台各地的小微企業，運用群聚的力量，善用數位工具行銷在地特色商品，拉近消費者與產地的距離，希望跨部會結合公協會一起推動，讓台灣的中小企業更有活力，更能符合時代的需求。
唐鳳致詞也強調，數位部重要目的之一，就是協助產業數位轉型，扮演橫向聯繫與媒合資源的角色，協助公、私部門找到能強化韌性、提升服務品質與效率的數位工具，幫助產業更順利地導入數位轉型，協助企業省時省力且快速有效的達到減碳的目標。
數位部表示，「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」共結合5個部會、12個公協會產學研單位，以及近300家企業參與，聚焦3大亮點展區、2大主題論壇；活動全面採用手機數位票卡，讓民眾從報名、入場、闖關、兌換贈品全部可以一機到底，整場活動70%以上應用循環材料，並提供無現金交易，結合線上線下展示及導購，讓民眾體驗數位應用與綠色永續的生活面貌。
在「數位雲」展區，8個展位分別呈現農、工、商、小微等各行各業上雲應用，從產地到餐桌到服務，運用多元支付、智慧販賣機、5G應用、AR互動行銷、跨屏互動等數位體驗，不管是個人飲食、服務，或是企業升級優化，在現場都能感受數位轉型的便利與多元應用情境，見證數位科技帶動產業升級及創新應用的新紀元。
其中台灣雲市集邀集6家供應商，展出「線上預約系統」、「線上點餐系統」、「開店平台」及「多元支付系統」，民眾可以現場預約手作體驗、頭皮檢測，還有咖啡試喝、購買及超優惠的線上訂房等。
在「永續雲」展區，6個展區可以看到各種廢棄物品，經由回收與再造，成為生活中的優質綠色商品，民眾也能直接使用線上「碳估算工具」，輕鬆算出個人與企業的排放量。
「體驗雲」展區則集結全台20個人氣群聚，看到各地人文特色展品，包含特色美食、伴手禮、旅遊文創、農特產等，民眾可以一次逛足群聚店家的好物，同時探索背後故事與當地人文特色，看業者如何因理念相同而聚集，並善用數位平台行銷，擴大品牌價值及商機。
數位部表示，除3大亮點展區之外，於24至25日登場的論壇，邀請20位以上各領域與產業專家，搭配實際參與推動轉型的標竿企業代表，分享國外內趨勢及實務上的經驗與成果，讓民眾進一步瞭解台灣中小企業在轉型路上的挑戰與機會。
「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」展期自即日起到10月25日，週末活動時間為上午10點至晚間7點、平日活動時間為上午9點至傍晚6點。