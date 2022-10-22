恩恩爸發文三次求真相 林佳龍：很難想像無情冷血的市府
民進黨新北市長候選人林佳龍今（22）日連跑7場市長、市議員聯合競選總部成立，表示進入選戰最後倒數，要進入巷戰，特別在車隊掃街和市場上，要接觸每一個選民，衝刺選戰。對於媒體追問恩恩爸昨天再度於臉書發文，批評新北市府裝瘋賣傻、隱瞞真相，林佳龍受訪回應新北市長侯友宜侯說要好好做事卻看不見人，讓自己很難想像怎麼會有無情冷血的政府？強調當選新市長後就職第1天就要成立行政調查小組，讓事情不要持續撕裂社會。
林佳龍今日出席與市議員候選人彭一書的聯合競總成立大會，受訪提到整個恩恩案的事情發展，讓很多國人傷心跟痛心，為什麼政府會這麼無情，給受害者家屬一個真相是這麼的不願意，讓恩恩爸為了要討公道，向侯友宜、市府團隊連續3次的臉書貼文；深感侯市長為什麼要把事情做到這個地步？被恩恩爸說侯在說謊？感嘆整個案件沒有進入司法釐清過程，只從媒體中看到侯說好好做事卻看不見人，很難想像這樣無情、冷血的政府。
林佳龍進一步指出，從當時救護車在81分鐘後才到達，比平常的8分鐘多了10倍看到，為人父母一定會想到若救護車能早點到，是不是孩子就有活下來的機會？究竟當時是否有疏失或不合理的規定，這些人事跟資料都在新北市政府裡；強調這是可以做到的事情，所以恩恩爸才會希望討公道，承諾未來當選新北市長就職第一天就會成立行政調查小組，邀請各界包括恩恩爸，除了市府相關局處，也有公正第三方專家及代表參與，釐清真相，不要讓這件事持續撕裂社會，傷害恩恩爸家人。